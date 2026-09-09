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काम की बात: किचन का सिंक बार-बार जाम होता है तो नाली में ये चीजें डालना करें बंद, पड़ सकता है भारी

Wed, 09 Sep 2026 03:52 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 09 Sep 2026 03:52 PM IST
सार

Kitchen Sink Keeps Clogging: किचन सिंक की नाली बार-बार जाम होने की एक बड़ी वजह उसमें खाने के बचे हुए टुकड़े, तेल-चिकनाई और दूसरी गंदगी का चले जाना है। ये चीजें पाइप के अंदर जमा होकर पानी का रास्ता रोक सकती हैं। कुछ छोटी आदतों को बदलकर सिंक को बार-बार जाम होने से बचाया जा सकता है।
 

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Kitchen Sink Keeps Clogging Stop Putting These Things Down the Drain
किचन सिंक बार-बार हो जाता है जाम? - फोटो : AI

किचन में सिंक का इस्तेमाल दिनभर होता है। बर्तन धोने से लेकर सब्जियां साफ करने तक, बहुत सारा पानी इसी रास्ते से निकलता है। लेकिन बर्तन धोते समय अगर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े या तेल नाली में चले जाएं तो शुरुआत में तो कोई परेशानी नहीं होती। धीरे-धीरे यही गंदगी पाइप के अंदर जमा होने लगती है और एक दिन पानी ठीक से निकलना बंद हो जाता है। अगर आपके किचन का सिंक बार-बार जाम हो रहा है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि नाली में क्या-क्या जा रहा है। तो आइए जानते हैं।

Kitchen Sink Keeps Clogging Stop Putting These Things Down the Drain
किचन सिंक बार-बार हो जाता है जाम? - फोटो : AI Generated

खाने के बचे टुकड़े नाली में न डालें
चावल, दाल, सब्जियों के टुकड़े, आटा या खाने की दूसरी बची हुई चीजें नाली में जाने से रोकें। ये पाइप में फंस सकती हैं और दूसरी गंदगी के साथ मिलकर पानी का रास्ता संकरा कर सकती हैं। बर्तन धोने से पहले उनमें बचे खाने को कूड़ेदान में डाल दें। सिंक के ऊपर जाली या स्ट्रेनर लगाना भी काफी मददगार हो सकता है।

Kitchen Sink Keeps Clogging Stop Putting These Things Down the Drain
किचन सिंक बार-बार हो जाता है जाम? - फोटो : Adobe

तेल और चिकनाई से रहें सावधान
बचा हुआ खाना पकाने का तेल सीधे सिंक में डालना ठीक नहीं है। तेल पानी के साथ बहता हुआ पाइप के अंदर ठंडा होकर सतह पर जम सकता है। इसके साथ दूसरी गंदगी चिपकने लगे तो पाइप में रुकावट बन सकती है। इसी तरह ज्यादा चिकनाई वाले बर्तनों को धोने से पहले टिश्यू या पेपर से अतिरिक्त तेल पोंछ लेना बेहतर है।

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किचन सिंक बार-बार हो जाता है जाम? - फोटो : Adobe stock

चायपत्ती और कॉफी न डालें
चाय बनाने के बाद बची चाय पत्ती या कॉफी के अवशेष भी सिंक में डालने की आदत छोड़ दें। इनका जमा होना नाली में गंदगी बढ़ा सकता है। इन्हें कूड़ेदान में डालें और उसके बाद ही बर्तन या कप धोएं। आटा या गाढ़ी, चिपचिपी चीजें पानी के साथ नाली में जाने पर पाइप में चिपक सकती है। इसलिए ऐसी चीजों को पहले बर्तन या सतह से साफ करें और फिर बर्तन धोएं।

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किचन सिंक बार-बार हो जाता है जाम? - फोटो : AI Generated

सिंक जाम हो जाए तो क्या करें?
अगर पानी धीरे-धीरे निकल रहा है तो शुरुआत में ही ध्यान दें। सिंक की जाली और आसपास जमा गंदगी साफ करें। बहुत ज्यादा रुकावट होने पर बार-बार अलग-अलग चीजें नाली में डालने के बजाय प्लंजर या उचित ड्रेन-क्लीनिंग तरीके का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि तेज रासायनिक ड्रेन क्लीनर का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे करना सही नहीं है। इससे पाइप या सिंक को नुकसान हो सकता है और इस्तेमाल करने वाले के लिए भी खतरा हो सकता है। अगर जाम बार-बार हो रहा है या पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो प्लंबर की मदद लेना बेहतर है। सबसे आसान उपाय यही है कि सिंक को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल न करें। खाने के टुकड़े, तेल और दूसरी गंदगी नाली में जाने से रोकेंगे तो सिंक के बार-बार जाम होने की परेशानी काफी हद तक कम की जा सकती है।

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