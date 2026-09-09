काम की बात: किचन का सिंक बार-बार जाम होता है तो नाली में ये चीजें डालना करें बंद, पड़ सकता है भारी

1 of 5 किचन सिंक बार-बार हो जाता है जाम? - फोटो : AI







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किचन में सिंक का इस्तेमाल दिनभर होता है। बर्तन धोने से लेकर सब्जियां साफ करने तक, बहुत सारा पानी इसी रास्ते से निकलता है। लेकिन बर्तन धोते समय अगर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े या तेल नाली में चले जाएं तो शुरुआत में तो कोई परेशानी नहीं होती। धीरे-धीरे यही गंदगी पाइप के अंदर जमा होने लगती है और एक दिन पानी ठीक से निकलना बंद हो जाता है। अगर आपके किचन का सिंक बार-बार जाम हो रहा है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि नाली में क्या-क्या जा रहा है। तो आइए जानते हैं।

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खाने के बचे टुकड़े नाली में न डालें

चावल, दाल, सब्जियों के टुकड़े, आटा या खाने की दूसरी बची हुई चीजें नाली में जाने से रोकें। ये पाइप में फंस सकती हैं और दूसरी गंदगी के साथ मिलकर पानी का रास्ता संकरा कर सकती हैं। बर्तन धोने से पहले उनमें बचे खाने को कूड़ेदान में डाल दें। सिंक के ऊपर जाली या स्ट्रेनर लगाना भी काफी मददगार हो सकता है।

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तेल और चिकनाई से रहें सावधान

बचा हुआ खाना पकाने का तेल सीधे सिंक में डालना ठीक नहीं है। तेल पानी के साथ बहता हुआ पाइप के अंदर ठंडा होकर सतह पर जम सकता है। इसके साथ दूसरी गंदगी चिपकने लगे तो पाइप में रुकावट बन सकती है। इसी तरह ज्यादा चिकनाई वाले बर्तनों को धोने से पहले टिश्यू या पेपर से अतिरिक्त तेल पोंछ लेना बेहतर है।

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चायपत्ती और कॉफी न डालें

चाय बनाने के बाद बची चाय पत्ती या कॉफी के अवशेष भी सिंक में डालने की आदत छोड़ दें। इनका जमा होना नाली में गंदगी बढ़ा सकता है। इन्हें कूड़ेदान में डालें और उसके बाद ही बर्तन या कप धोएं। आटा या गाढ़ी, चिपचिपी चीजें पानी के साथ नाली में जाने पर पाइप में चिपक सकती है। इसलिए ऐसी चीजों को पहले बर्तन या सतह से साफ करें और फिर बर्तन धोएं।

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