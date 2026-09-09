क्या डार्क वाइजर वाला हेलमेट पहनने पर ट्रैफिक चालान कट सकता है? जानें इससे जुड़े नियम

Tinted Helmet Visor Challan: दोपहिया वाहन चलाते समय सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार रास्तों पर ये देखनो को मिलता है कि कुछ लोग रंग-बिरंगे या डार्क वाइजर वाला हेलमेट पहनते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या डार्क वाइजर वाला हेलमेट पहनने से ट्रैफिक चालान कट सकता है। सीधे तौर पर कहें तो अगर आप आईएसआई मार्क वाला मान्यता प्राप्त हेलमेट पहने हैं, जिसमें डार्क वाइजर लगा है, तो केवल डार्क वाइजर होने की वजह से आपका चालान नहीं कट सकता।





हालांकि, रात के समय यह सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि डार्क वाइजर से सड़क की विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। आइए इस लेख में जानते हैं इससे जुड़े कानूनी पहलू और क्या नियम हैं।