बात काम की: बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले को नहीं मिला? जानें पैसे वापस पाने का तरीका

पेमेंट नहीं हुई और बैंक खाते से पैसे भी कट गए, तो कैसे वापस मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में लगभग हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। यूपीआई की अलग-अलग एप के जरिए लोग 1 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक की पेमेंट करते हैं।





पर कभी ऐसा होता है कि पैसे तो बैंक खाते से कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पैसे नहीं मिलते। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे इन पैसों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...