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बात काम की: बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले को नहीं मिला? जानें पैसे वापस पाने का तरीका
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:38 AM IST
सार
सोचिए आपने किसी को पैसे भेजे और आपके बैंक खाते से पैसे कट गए, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं मिले। ऐसे में आपको पैसे वापस कैसे मिलेंगे?
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पेमेंट नहीं हुई और बैंक खाते से पैसे भी कट गए, तो कैसे वापस मिलेंगे?
- फोटो : Amar Ujala AI
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आज के समय में लगभग हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। यूपीआई की अलग-अलग एप के जरिए लोग 1 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक की पेमेंट करते हैं।
पर कभी ऐसा होता है कि पैसे तो बैंक खाते से कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पैसे नहीं मिलते। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे इन पैसों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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पेमेंट नहीं हुई और बैंक खाते से पैसे भी कट गए, तो कैसे वापस मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
पैसे कट जाएं, तो क्या करें?
सबसे पहले क्या करें?
सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियों को अपने पास सुरक्षित रख लें
ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, तारीख और समय जैसी चीजों को नोट कर लें
आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काफी काम आ सकते हैं
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पेमेंट नहीं हुई और बैंक खाते से पैसे भी कट गए, तो कैसे वापस मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं
जब कोई ट्रांजैक्शन फंस जाती है तो ऐसे में आप 24-48 घंटे इंतजार कर सकते हैं
दरअसल, एनपीसीआई और आरबीआई के नियमों के अनुसार, तकनीकी खराबी या सर्वर फेल होने पर कटे हुए पैसे अपने आप आपके अकाउंट में आ जाते हैं
इसमें 24-48 घंटे लग जाते हैं
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पेमेंट नहीं हुई और बैंक खाते से पैसे भी कट गए, तो कैसे वापस मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
आप शिकायत कर सकते हैं
आप चाहें तो ट्रांजैक्शन फेल होते ही तुरंत शिकायत कर सकते हैं
आपको यूपीआई एप पर ही फेल हुए पेमेंट पर क्लिक करना है
यहां पर आपको हेल्प सेक्शन मिलेगा या रिपोर्ट इश्यू का विकल्प चुन लें
यहां से आप अपनी शिकायत दर्ज कर कटे हुए पैसे वापस पा सकते हैं
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पेमेंट नहीं हुई और बैंक खाते से पैसे भी कट गए, तो कैसे वापस मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक को भी कर सकते हैं शिकायत
आप चाहें तो अपने बैंक को ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं
फोन बैंकिंग के जरिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
आप नजदीकी ब्रांच जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
नोट:- कटे हुए पैसे अधिकतर मामलों में भेजने वाले व्यक्ति के पास ही वापस आते हैं और कुछ ही मामलों में सामने वाले व्यक्ति को जाते हैं।
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