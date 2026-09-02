फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan Yojana: When will the 24th installment be released 24 kist kab aayegi

पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त के 2000 रुपये कब आएंगे आपके बैंक खाते में? चेक करें क्या है अपडेट

Wed, 02 Sep 2026 10:10 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 02 Sep 2026 10:10 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त इस बार जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस्त कब रिलीज हो सकती है?

विज्ञापन
PM Kisan Yojana: When will the 24th installment be released 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24 Kist: केंद्र सरकार लगभग हर एक वर्ग के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जैसे- किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।



पीए किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसानों को इंतजार है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये किस्त कब रिलीज होगी? तो चलिए जानते हैं 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan Yojana: When will the 24th installment be released 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है? - फोटो : AdobeStock

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त इस बार जारी होनी है
  • पर इस योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
PM Kisan Yojana: When will the 24th installment be released 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है? - फोटो : AdobeStock
  • जैसे- पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून महीने में जारी हुई
  • इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Kisan Yojana: When will the 24th installment be released 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसलिए माना ये जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
विज्ञापन
PM Kisan Yojana: When will the 24th installment be released 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है? - फोटो : Adobe Stock

वेबसाइट पर ताजा अपडेट क्या है?

  • पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अभी 23वीं किस्त का ही अपडेट है
  • यहां पर 24वीं किस्त को लेकर अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है
  • हालांकि, ई-केवाईसी करवाने के लिए जरूर कहा गया है और कैसे करवाएं ये भी बताया गया है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed