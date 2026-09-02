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पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त के 2000 रुपये कब आएंगे आपके बैंक खाते में? चेक करें क्या है अपडेट
PM Kisan Yojana 24 Kist: केंद्र सरकार लगभग हर एक वर्ग के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जैसे- किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
पीए किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसानों को इंतजार है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये किस्त कब रिलीज होगी? तो चलिए जानते हैं 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है?
- फोटो : AdobeStock
कब जारी होगी 24वीं किस्त?
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त इस बार जारी होनी है
पर इस योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है?
- फोटो : AdobeStock
जैसे- पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जून महीने में जारी हुई
इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
इसलिए माना ये जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
वेबसाइट पर ताजा अपडेट क्या है?
पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अभी 23वीं किस्त का ही अपडेट है
यहां पर 24वीं किस्त को लेकर अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है
हालांकि, ई-केवाईसी करवाने के लिए जरूर कहा गया है और कैसे करवाएं ये भी बताया गया है
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