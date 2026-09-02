पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त के 2000 रुपये कब आएंगे आपके बैंक खाते में? चेक करें क्या है अपडेट

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किस तारीख को आ सकती है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24 Kist: केंद्र सरकार लगभग हर एक वर्ग के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जैसे- किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।





पीए किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसानों को इंतजार है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये किस्त कब रिलीज होगी? तो चलिए जानते हैं 24वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...