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वॉशिंग मशीन का ये मोड चला तो बढ़ सकता है बिजली-पानी का बिल, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस्तेमाल?
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 PM IST
सार
Washing Machine: वॉशिंग मशीन में हर कपड़े के लिए अलग मोड दिया जाता है। Hot Wash और Heavy Wash जैसे मोड जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर बिजली और पानी की खपत बढ़ा सकते हैं। वहीं रोजमर्रा के कपड़ों के लिए Normal, Eco या जरूरत के हिसाब से Quick Wash चुनना खर्च को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है।
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कपड़े धोने के चक्कर में न बढ़ा दें खर्च
- फोटो : AI
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आजकल वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम काफी आसान कर दिया है। कपड़े डालिए, अपनी जरूरत के हिसाब से एक मोड चुनिए और मशीन बाकी काम खुद कर देती है। लेकिन यही छोटी-सी सेटिंग आपके बिजली और पानी के खर्च पर भी असर डाल सकती है। खासकर तब, जब हर तरह के कपड़ों के लिए बिना सोचे एक ही वॉश मोड इस्तेमाल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि मशीन का इस्तेमाल करते समय बिजली और पानी की खपत जरूरत से ज्यादा न बढ़े तो अलग-अलग वॉश मोड का काम समझना जरूरी है।
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वॉशिंग मशीन
- फोटो : Amar Ujala
हॉट वॉश में क्यों बढ़ सकता है बिजली का खर्च?
वॉशिंग मशीन में हॉट वॉश या हाई-टेम्परेचर मोड आमतौर पर ज्यादा बिजली खर्च करने वाले विकल्पों में शामिल होता है। इसकी बड़ी वजह पानी गर्म करने के लिए लगने वाली अतिरिक्त ऊर्जा है। जिन मशीनों में इन-बिल्ट हीटर होता है, उनमें पानी गर्म करने की प्रक्रिया बिजली की कुल खपत को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा Heavy, Intensive या Heavy Duty जैसे मोड भी सामान्य प्रोग्राम के मुकाबले ज्यादा बिजली ले सकते हैं। इनका वॉश साइकल लंबा होता है और कुछ मशीनों में ज्यादा तेज या लंबे समय तक स्पिन भी किया जाता है।
पानी भी ज्यादा खर्च हो सकता है
पानी की खपत सिर्फ वॉश मोड से तय नहीं होती। मशीन का मॉडल, उसमें डाले गए कपड़ों की मात्रा और लोड का आकार भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, Heavy या Intensive Wash जैसे लंबे प्रोग्राम में अतिरिक्त रिंस साइकल होने की वजह से पानी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी ओर Quick Wash हल्के या कम गंदे कपड़ों के लिए बनाया जाता है। इसका साइकल छोटा होता है और कुछ मशीनों में इससे पानी की खपत भी कम हो सकती है। हालांकि, यह हर मशीन में एक जैसा नहीं होता।
Eco Mode कब है बेहतर?
बिजली और पानी दोनों की बचत करना चाहते हैं तो Eco Mode उपयोगी हो सकता है। यह मोड अक्सर कम तापमान पर पानी इस्तेमाल करता है और वॉशिंग प्रक्रिया को ज्यादा समय देकर कम ऊर्जा में कपड़ों की सफाई करने की कोशिश करता है। ध्यान रखें कि Eco Mode का समय Quick Wash से ज्यादा हो सकता है। लेकिन ज्यादा देर चलने का मतलब हमेशा ज्यादा बिजली खर्च होना नहीं है, क्योंकि पानी गर्म करने जैसी प्रक्रिया बिजली की खपत में बड़ा योगदान दे सकती है।
हर कपड़े पर एक ही मोड न लगाएं
रोजाना पहनने वाले सामान्य कपड़ों के लिए Normal या Eco Mode पर्याप्त हो सकता है। हल्के गंदे कपड़ों के लिए Quick Wash और तौलिया या ज्यादा गंदे व भारी कपड़ों के लिए Heavy Wash चुना जा सकता है। साथ ही मशीन को बार-बार बहुत कम कपड़ों के साथ चलाने से बचना चाहिए। सही लोड और जरूरत के मुताबिक मोड चुनने से बिजली और पानी दोनों की खपत को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे, बिजली-पानी की खपत पर सिर्फ मोड नहीं, बल्कि पानी का तापमान, रिंस की संख्या, साइकल की अवधि, लोड और मशीन का मॉडल भी असर डालते हैं। इसलिए किसी एक मोड को हर वॉशिंग मशीन में सबसे ज्यादा बिजली या पानी खर्च करने वाला कहना सही नहीं होगा।
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