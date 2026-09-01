वॉशिंग मशीन का ये मोड चला तो बढ़ सकता है बिजली-पानी का बिल, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस्तेमाल?

1 of 5 कपड़े धोने के चक्कर में न बढ़ा दें खर्च - फोटो : AI

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आजकल वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोने का काम काफी आसान कर दिया है। कपड़े डालिए, अपनी जरूरत के हिसाब से एक मोड चुनिए और मशीन बाकी काम खुद कर देती है। लेकिन यही छोटी-सी सेटिंग आपके बिजली और पानी के खर्च पर भी असर डाल सकती है। खासकर तब, जब हर तरह के कपड़ों के लिए बिना सोचे एक ही वॉश मोड इस्तेमाल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि मशीन का इस्तेमाल करते समय बिजली और पानी की खपत जरूरत से ज्यादा न बढ़े तो अलग-अलग वॉश मोड का काम समझना जरूरी है।

2 of 5 वॉशिंग मशीन - फोटो : Amar Ujala

हॉट वॉश में क्यों बढ़ सकता है बिजली का खर्च?

वॉशिंग मशीन में हॉट वॉश या हाई-टेम्परेचर मोड आमतौर पर ज्यादा बिजली खर्च करने वाले विकल्पों में शामिल होता है। इसकी बड़ी वजह पानी गर्म करने के लिए लगने वाली अतिरिक्त ऊर्जा है। जिन मशीनों में इन-बिल्ट हीटर होता है, उनमें पानी गर्म करने की प्रक्रिया बिजली की कुल खपत को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा Heavy, Intensive या Heavy Duty जैसे मोड भी सामान्य प्रोग्राम के मुकाबले ज्यादा बिजली ले सकते हैं। इनका वॉश साइकल लंबा होता है और कुछ मशीनों में ज्यादा तेज या लंबे समय तक स्पिन भी किया जाता है।

3 of 5 washing machine wash cloth वॉशिंग मशीन - फोटो : Adobe Stock

पानी भी ज्यादा खर्च हो सकता है

पानी की खपत सिर्फ वॉश मोड से तय नहीं होती। मशीन का मॉडल, उसमें डाले गए कपड़ों की मात्रा और लोड का आकार भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, Heavy या Intensive Wash जैसे लंबे प्रोग्राम में अतिरिक्त रिंस साइकल होने की वजह से पानी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी ओर Quick Wash हल्के या कम गंदे कपड़ों के लिए बनाया जाता है। इसका साइकल छोटा होता है और कुछ मशीनों में इससे पानी की खपत भी कम हो सकती है। हालांकि, यह हर मशीन में एक जैसा नहीं होता।

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4 of 5 washing machine wash cloth वॉशिंग मशीन - फोटो : Adobe Stock

Eco Mode कब है बेहतर?

बिजली और पानी दोनों की बचत करना चाहते हैं तो Eco Mode उपयोगी हो सकता है। यह मोड अक्सर कम तापमान पर पानी इस्तेमाल करता है और वॉशिंग प्रक्रिया को ज्यादा समय देकर कम ऊर्जा में कपड़ों की सफाई करने की कोशिश करता है। ध्यान रखें कि Eco Mode का समय Quick Wash से ज्यादा हो सकता है। लेकिन ज्यादा देर चलने का मतलब हमेशा ज्यादा बिजली खर्च होना नहीं है, क्योंकि पानी गर्म करने जैसी प्रक्रिया बिजली की खपत में बड़ा योगदान दे सकती है।

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