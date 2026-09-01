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पीएम किसान: 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 नहीं मिलेंगे 4000 रुपये? चेक करें क्या आप भी हैं लिस्ट में
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:50 AM IST
सार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 2000 की जगह पर 4000 रुपये भी मिल सकते हैं।
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे?
- फोटो : Amar Ujala AI
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क्या आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानते हैं? दरअसल, इस योजना को केंद्र सरकार उन किसानों के लिए चलाती है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं।
इस बार योजना के तहत 24वीं किस्त जारी होगी जिसमें 2000 रुपये योजना से जुड़े किसानों को दिए जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 2000 की जगह पर 4000 रुपये मिल सकते हैं? चलिए जानते हैं वे कौन किसान हो सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
किन किसानों को मिल सकते हैं 4000 रुपये?
दरअसल, वैसे तो लगभग सभी किसानों को 2-2 हजार रुपये ही 24वीं किस्त में मिलेंगे
पर कई किसान ऐसे हैं जिनकी पिछली यानी 23वीं किस्त अटक गई
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
ये किस्त किसी काम को न करवाने के कारण भी अटकी हो सकती है
ऐसे में जिन किसानों ने अपने अटके हुए काम पूरे कर लिए हैं, राज्य सरकारें उनका नाम आगे भेज देती है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
फिर नाम आगे जाने पर उन किसानों को नई किस्त के साथ अटकी हुई किस्त के पैसे भी मिल जाते हैं
इसलिए इस बार 24वीं किस्त के साथ कई किसानों को 23वीं किस्त के पैसे भी मिल सकते हैं यानी कुल 4000 रुपये
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
क्या सभी को मिलेंगे 4000 रुपये?
नहीं, बिल्कुल नहीं योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त में 2-2 हजार रुपये ही मिलेंगे
सिर्फ जिन किसानों की 23वीं किस्त अटकी है और जिन्होंने इसके लिए जरूरी काम पूरे करवा लिए हैं
उन्हें 24वीं किस्त के साथ 23वीं किस्त के अटके हुए 2000 रुपये मिल सकते हैं
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