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पीएम किसान: 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 नहीं मिलेंगे 4000 रुपये? चेक करें क्या आप भी हैं लिस्ट में

Tue, 01 Sep 2026 11:50 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:50 AM IST
सार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 2000 की जगह पर 4000 रुपये भी मिल सकते हैं।

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PM Kisan Yojana: Which farmers will receive rs of 4000 instead of rs 2000 in the 24th installment
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

क्या आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानते हैं? दरअसल, इस योजना को केंद्र सरकार उन किसानों के लिए चलाती है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं।



इस बार योजना के तहत 24वीं किस्त जारी होगी जिसमें 2000 रुपये योजना से जुड़े किसानों को दिए जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 2000 की जगह पर 4000 रुपये मिल सकते हैं? चलिए जानते हैं वे कौन किसान हो सकते हैं...
PM Kisan Yojana: Which farmers will receive rs of 4000 instead of rs 2000 in the 24th installment
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों को मिल सकते हैं 4000 रुपये?

  • दरअसल, वैसे तो लगभग सभी किसानों को 2-2 हजार रुपये ही 24वीं किस्त में मिलेंगे
  • पर कई किसान ऐसे हैं जिनकी पिछली यानी 23वीं किस्त अटक गई
PM Kisan Yojana: Which farmers will receive rs of 4000 instead of rs 2000 in the 24th installment
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock
  • ये किस्त किसी काम को न करवाने के कारण भी अटकी हो सकती है
  • ऐसे में जिन किसानों ने अपने अटके हुए काम पूरे कर लिए हैं, राज्य सरकारें उनका नाम आगे भेज देती है
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PM Kisan Yojana: Which farmers will receive rs of 4000 instead of rs 2000 in the 24th installment
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock
  • फिर नाम आगे जाने पर उन किसानों को नई किस्त के साथ अटकी हुई किस्त के पैसे भी मिल जाते हैं
  • इसलिए इस बार 24वीं किस्त के साथ कई किसानों को 23वीं किस्त के पैसे भी मिल सकते हैं यानी कुल 4000 रुपये
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PM Kisan Yojana: Which farmers will receive rs of 4000 instead of rs 2000 in the 24th installment
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

क्या सभी को मिलेंगे 4000 रुपये?

  • नहीं, बिल्कुल नहीं योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त में 2-2 हजार रुपये ही मिलेंगे
  • सिर्फ जिन किसानों की 23वीं किस्त अटकी है और जिन्होंने इसके लिए जरूरी काम पूरे करवा लिए हैं
  • उन्हें 24वीं किस्त के साथ 23वीं किस्त के अटके हुए 2000 रुपये मिल सकते हैं
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