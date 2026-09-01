पीएम किसान: 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 नहीं मिलेंगे 4000 रुपये? चेक करें क्या आप भी हैं लिस्ट में

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त में किन किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपये मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

क्या आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानते हैं? दरअसल, इस योजना को केंद्र सरकार उन किसानों के लिए चलाती है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं।





इस बार योजना के तहत 24वीं किस्त जारी होगी जिसमें 2000 रुपये योजना से जुड़े किसानों को दिए जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 2000 की जगह पर 4000 रुपये मिल सकते हैं? चलिए जानते हैं वे कौन किसान हो सकते हैं...