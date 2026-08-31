लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड फ्लैट में क्या है अंतर? जानें कौन सा खरीदना है ज्यादा सुरक्षित

Difference Between Leasehold And Freehold: जब भी कोई व्यक्ति अपना आशियाना या घर खरीदने का सपना पूरा करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि वह लीजहोल्ड संपत्ति खरीदे या फिर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में निवेश करे। बहुत से आम खरीदार इन दोनों कानूनी शब्दों के बीच का अंतर ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उन्हें भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।





प्रॉपर्टी के मार्केट में सही फैसला लेने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में समझते हैं कि लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड फ्लैट में क्या अंतर होता है और आपके लिए कौन सा विकल्प चुनना सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा।