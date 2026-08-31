फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Difference Between Leasehold and Freehold Flats: Which Property Type Is Safer and Better to Buy in hindi

लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड फ्लैट में क्या है अंतर? जानें कौन सा खरीदना है ज्यादा सुरक्षित

Tue, 01 Sep 2026 12:45 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 01 Sep 2026 12:45 PM IST
सार

Freehold Flat Benefits: जब भी लोग फ्लैट खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सामान्यतौर पर लीजहोल्ड फ्लैट ही खरीदते हैं। मगर फ्लेट खरीदने वाले अधिकतर ग्राहक को फ्रीहोल्ड फ्लैट के बारे में नहीं मालूम होता है। इसलिए आइए इस लेख में इन दोनों तरह के फ्लैट के बारे में जानते हैं।

विज्ञापन
Difference Between Leasehold and Freehold Flats: Which Property Type Is Safer and Better to Buy in hindi
लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड में अंतर - फोटो : AI

Difference Between Leasehold And Freehold: जब भी कोई व्यक्ति अपना आशियाना या घर खरीदने का सपना पूरा करता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि वह लीजहोल्ड संपत्ति खरीदे या फिर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में निवेश करे। बहुत से आम खरीदार इन दोनों कानूनी शब्दों के बीच का अंतर ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उन्हें भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 



प्रॉपर्टी के मार्केट में सही फैसला लेने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में समझते हैं कि लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड फ्लैट में क्या अंतर होता है और आपके लिए कौन सा विकल्प चुनना सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
Difference Between Leasehold and Freehold Flats: Which Property Type Is Safer and Better to Buy in hindi
फ्रीहोल्ड फ्लैट का अर्थ और मालिकाना हक - फोटो : Freepik

फ्रीहोल्ड फ्लैट का अर्थ और मालिकाना हक

  • फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उस जमीन और फ्लैट पर पूरी तरह से आपका ही मालिकाना हक है। इस पर किसी सरकारी विकास प्राधिकरण (जैसे DDA या अन्य निकाय) का कोई स्वामित्व नहीं रहता है। 
  • आप इस संपत्ति के पूर्ण मालिक होते हैं और अपनी मर्जी से जब चाहें इसे बेच सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
Difference Between Leasehold and Freehold Flats: Which Property Type Is Safer and Better to Buy in hindi
लीजहोल्ड फ्लैट का अर्थ और नियम - फोटो : Freepik

लीजहोल्ड फ्लैट का अर्थ और नियम

  • लीजहोल्ड संपत्ति का मतलब होता है कि वह जमीन सरकार या किसी अथॉरिटी के नाम पर होती है और आपको केवल एक तय समय-सीमा (जैसे 30, 60 या 99 साल) के लिए उसकी लीज पर अधिकार दिया जाता है।
  • इस तरह के फ्लैट को खरीदने के बाद भी आपको जमीन का असली मालिक नहीं माना जाता है। तय अवधि समाप्त होने के बाद लीज को रिन्यू कराना पड़ता है, जिसके लिए प्राधिकरण को लीज रेंट या ट्रांसफर फीस चुकानी होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Difference Between Leasehold and Freehold Flats: Which Property Type Is Safer and Better to Buy in hindi
खरीद-फरोख्त और कानूनी प्रक्रियाओं में अंतर - फोटो : Freepik

खरीद-फरोख्त और कानूनी प्रक्रियाओं में अंतर

  • फ्रीहोल्ड फ्लैट को ट्रांसफर करना या बेचना बहुत आसान और झंझट-मुक्त होता है, क्योंकि इसमें किसी तीसरे पक्ष या सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। 
  • इसके विपरीत, लीजहोल्ड फ्लैट को बेचने या किसी अन्य के नाम ट्रांसफर करने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे 'म्यूटेशन' या 'ट्रांसफर परमिशन' कहा जाता है, जिसमें काफी समय और कागजी दौड़भाग करनी पड़ सकती है।
विज्ञापन
Difference Between Leasehold and Freehold Flats: Which Property Type Is Safer and Better to Buy in hindi
सुरक्षा और निवेश के लिहाज से कौन सा विकल्प है बेहतर - फोटो : Freepik
सुरक्षा और निवेश के लिहाज से कौन सा विकल्प है बेहतर
  • अगर आप भविष्य की सुरक्षा और बिना किसी कानूनी झंझट के शांतिपूर्ण निवेश चाहते हैं, तो हमेशा फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी खरीदना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला माना जाता है।
  • हालांकि, लीजहोल्ड फ्लैट अक्सर शुरुआती कीमत में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से फ्रीहोल्ड संपत्ति में मालिक का पूरा अधिकार होने के कारण किसी भी तरह के कानूनी पचड़े की गुंजाइश नहीं रहती है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed