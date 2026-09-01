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99 साल की लीज खत्म होने पर क्या खाली करना पड़ेगा फ्लैट? जानें क्या कहता है नियम

Tue, 01 Sep 2026 07:16 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 01 Sep 2026 07:16 PM IST
सार

Do You Have To Vacate Leasehold Flat: जब भी कोई व्यक्ति शहर में कोई नया आशियाना या फ्लैट खरीदता है, तो प्रॉपर्टी के कागजातों में लीजहोल्ड शब्द देखकर अक्सर उसके मन में एक बड़ा डर बैठ जाता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि 99 साल की लीज खत्म होने पर असल में क्या नियम लागू होते हैं।

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Do You Have to Vacate Your Flat When the 99-Year Lease Expires Know What the Rules Say Simply
99 साल की लीज खत्म होने के नियम - फोटो : AI

99 Year Lease Expiration Rules India: जब भी कोई व्यक्ति शहर में कोई नया आशियाना या फ्लैट खरीदता है, तो प्रॉपर्टी के कागजातों में लीजहोल्ड शब्द देखकर अक्सर उसके मन में एक बड़ा डर बैठ जाता है। लोगों के मन में यह सवाल सबसे ज्यादा खटकता है कि क्या 99 साल की लंबी लीज अवधि पूरी होने के बाद सरकार या विकास प्राधिकरण उनका फ्लैट खाली करवा लेगा और उन्हें बेघर होना पड़ेगा?



यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है लगभग हर लीजहोल्ड संपत्ति के मालिक के दिमाग में आता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि 99 साल की लीज खत्म होने पर असल में क्या नियम लागू होते हैं।
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99 साल की लीज का मतलब क्या है? - फोटो : Freepik

99 साल की लीज का मतलब क्या है?

  • लीज में संपत्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि 99 साल की लीज होने से वह व्यवस्था अपने आप फ्रीहोल्ड मालिकाना हक में नहीं बदल जाती।
  • लीज खत्म होने पर आगे की स्थिति लीज डीड और लागू नियमों से तय होती है।
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लीज खत्म होते ही हर फ्लैट खाली करना जरूरी नहीं - फोटो : Freepik

क्या लीज खत्म होते ही फ्लैट खाली करना पड़ेगा?

  • यह कहना सही नहीं होगा कि 99 साल पूरे होते ही हर फ्लैट मालिक को तुरंत घर खाली करना पड़ेगा।
  • कई लीज डीड में रिन्यूअल यानी नवीनीकरण का प्रावधान होता है।
  • कुछ मामलों में संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार लीज आगे बढ़ाई जा सकती है।
  • इसलिए सबसे पहले अपनी मूल लीज डीड की शर्तें देखना जरूरी है।
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रिन्यूअल का प्रावधान है तो क्या होगा? - फोटो : Freepik

रिन्यूअल का प्रावधान है तो क्या होगा?

  • अगर लीज डीड में नवीनीकरण की स्पष्ट शर्त है, तो उसमें बताई गई प्रक्रिया और समयसीमा के अनुसार रिन्यूअल कराया जा सकता है।
  • अदालतों ने माना है कि रिन्यूअल और एक्सटेंशन की कानूनी प्रकृति अलग हो सकती है और रिन्यूअल के लिए नई लीज डीड की जरूरत पड़ सकती है।
  • इसलिए सिर्फ पुरानी लीज खत्म होने तक इंतजार करने के बजाय समय रहते प्रक्रिया समझना जरूरी है।
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अगर रिन्यूअल का अधिकार नहीं है तब क्या होगा? - फोटो : Adobe Stock

अगर रिन्यूअल का अधिकार नहीं है तब क्या होगा?

  • ऐसी स्थिति में लीज की अवधि खत्म होने के बाद संपत्ति पर आगे बने रहने का अधिकार अपने आप नहीं माना जा सकता।
  • कुछ सरकारी लीज व्यवस्थाओं में अवधि खत्म होने पर संपत्ति या जमीन के अधिकार वापस लेसर के पास जाने का प्रावधान होता है।
  • इसलिए किसी भी 99 साल की लीज को देखकर यह मान लेना गलत है कि अवधि पूरी होने पर निश्चित रूप से वही व्यवस्था जारी रहेगी।
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