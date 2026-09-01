99 साल की लीज खत्म होने पर क्या खाली करना पड़ेगा फ्लैट? जानें क्या कहता है नियम

99 Year Lease Expiration Rules India: जब भी कोई व्यक्ति शहर में कोई नया आशियाना या फ्लैट खरीदता है, तो प्रॉपर्टी के कागजातों में लीजहोल्ड शब्द देखकर अक्सर उसके मन में एक बड़ा डर बैठ जाता है। लोगों के मन में यह सवाल सबसे ज्यादा खटकता है कि क्या 99 साल की लंबी लीज अवधि पूरी होने के बाद सरकार या विकास प्राधिकरण उनका फ्लैट खाली करवा लेगा और उन्हें बेघर होना पड़ेगा?





यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है लगभग हर लीजहोल्ड संपत्ति के मालिक के दिमाग में आता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि 99 साल की लीज खत्म होने पर असल में क्या नियम लागू होते हैं।