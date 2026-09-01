नया घर ले लिया है? सिर्फ सामान शिफ्ट करना काफी नहीं, इन जरूरी रिकॉर्ड्स में भी बदलवा लें पता

1 of 5 घर बदलने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : AI

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नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना हो, किराये का घर बदलना हो या अपना नया घर खरीदकर वहां शिफ्ट होना हो, घर बदलने के साथ कई काम जुड़े होते हैं। पैकिंग, सामान की शिफ्टिंग और नए घर को व्यवस्थित करने की भागदौड़ में एक जरूरी काम अक्सर पीछे छूट जाता है और वह है दस्तावेजों में नया पता अपडेट कराना। कई लोगों को लगता है कि एड्रेस बदलवाना कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, लेकिन पुराने पते की वजह से बाद में KYC, बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और जरूरी कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है। ऐसे में नए पते पर स्थायी या परिस्थितियों के अनुसार शिफ्ट होने के बाद इन जरूरी रिकॉर्ड्स को जरूर जांच लेना चाहिए।

2 of 5 घर बदलने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Amar Ujala

आधार कार्ड

आधार कार्ड का इस्तेमाल आज कई सरकारी और वित्तीय सेवाओं में पहचान और पते से जुड़े प्रमाण के तौर पर किया जाता है। ऐसे में अगर आप स्थायी रूप से किसी नए पते पर रहने लगे हैं तो आधार में पता अपडेट कराना जरूरी हो सकता है। सही पता दर्ज होने से कई सेवाओं के दौरान एड्रेस प्रूफ से जुड़े काम आसान हो सकते हैं।

3 of 5 घर बदलने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Amar Ujala

पैन कार्ड

घर बदलने पर पैन कार्ड को दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पैन कार्ड पर आमतौर पर पता प्रिंट नहीं होता। हालांकि, आयकर विभाग के रिकॉर्ड में आपका Contact Address और Communication Details सही होना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि विभाग की ओर से भेजे जाने वाले जरूरी कम्युनिकेशन सही संपर्क जानकारी होने पर आसानी से मिल सकते हैं।

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4 of 5 घर बदलने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती - फोटो : Adobe Stock

बैंक अकाउंट

नया घर लेने के बाद बैंक के रिकॉर्ड पर भी नजर डालना जरूरी है। बैंक में दर्ज पता KYC से जुड़ी जानकारी का हिस्सा होता है। अगर रिकॉर्ड में लंबे समय तक पुराना पता बना रहता है, तो KYC या बैंक से जुड़े कुछ जरूरी कामों में परेशानी आ सकती है। किराये के घर में रहने वाले लोगों के लिए भी बैंक में मौजूदा संपर्क पता सही रखना बेहतर होता है, खासकर जब वे समय-समय पर घर बदलते रहते हैं।

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