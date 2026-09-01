ओवन या एयर फ्रायर, किसमें आएगा कम बिजली का बिल? ऐसे समझें पूरा हिसाब

1 of 4 ओवन खरीदें या एयर फ्रायर? - फोटो : AI

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किचन में नया अप्लायंस खरीदने की बारी आती है तो अक्सर लोग एयर फ्रायर और ओवन के बीच उलझ जाते हैं। दोनों से खाना पकाया और गर्म किया जा सकता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल एक जैसा नहीं है। ऐसे में खरीदारी से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है। तो आज की खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 4 एयर फ्रायर - फोटो : एआई जनरेटेड

कम मात्रा के खाने के लिए एयर फ्रायर

एयर फ्रायर तेजी से गर्म होता है और गर्म हवा को खाने के चारों तरफ घुमाकर उसे पकाता है। यही वजह है कि फ्रेंच फ्राइज, टिक्की, समोसा, पकोड़े, चिकन, पनीर, सब्जियां और कई तरह के स्नैक्स इसमें कम तेल में तैयार किए जा सकते हैं। कुछ एयर फ्रायर में केक, कुकीज और दूसरी बेकिंग रेसिपी बनाने की सुविधा भी मिलती है। इसकी खासियत यह है कि छोटी मात्रा में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। इसलिए रोजाना स्नैक्स बनाने, फ्रोजन फूड तैयार करने या कम मात्रा में खाना पकाने वालों के लिए यह सुविधाजनक विकल्प हो सकता है।

3 of 4 ओवन - फोटो : Adobe Stock

बेकिंग और ज्यादा खाना बनाना है तो ओवन

अगर आपकी जरूरत सिर्फ स्नैक्स तक सीमित नहीं है और आप केक, ब्रेड, पिज्जा, कुकीज, रोस्टेड सब्जियां या बड़े आकार के व्यंजन बनाना चाहते हैं तो OTG या कन्वेक्शन ओवन ज्यादा काम आ सकता है। इसकी क्षमता भी आमतौर पर ज्यादा होती है, इसलिए एक बार में अधिक खाना तैयार किया जा सकता है। हालांकि, ओवन को गर्म होने में एयर फ्रायर की तुलना में ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए कम मात्रा के खाने के लिए हर बार ओवन चलाना उतना सुविधाजनक नहीं रहता।

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