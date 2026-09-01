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आधार कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी सिर्फ एक बार बदल सकते हैं? यहां जानें नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:12 PM IST
सार
How to Change Name in Aadhaar: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के आधार में जाने अनजाने में गलत जानकारी अपडेट हो जाती है। ऐसे में लोग इसे बदलवाने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। मगर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आधार कार्ड से जुड़ी कुछ जानकारी अपने जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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आधार कार्ड सुधार नियम
- फोटो : AI
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Aadhaar Card Update Rules:आज के समय में आधार कार्ड हमारे देश का सबसे जरूरी और अहम दस्तावेज बन गया है, जिसके बिना बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ तक लेना लगभग असंभव है। अक्सर लोगों को अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या पते जैसी जानकारियां बदलवाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने हर जानकारी को बदलने के लिए कुछ कड़े नियम तय किए हैं?
कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां होती हैं जिन्हें आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार अपडेट करवा सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि आधार में कौन सी चीजें सिर्फ एक बार बदल सकती हैं।
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जन्म तिथि बदलने का नियम
- फोटो : Adobe Stock
जन्म तिथि बदलने का नियम
आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट करने को लेकर UIDAI के नियम सबसे ज्यादा सख्त हैं।
आप अपने आधार कार्ड में जन्म की तारीख जीवन में सिर्फ एक बार ही आधार सेंटर जाकर बदलवा सकते हैं।
अगर आपने एक बार इसमें सुधार करवा लिया है, तो इसके बाद दोबारा कभी भी जन्मतिथि बदलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसे दर्ज करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।
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नाम में बदलाव की सीमा
- फोटो : Adobe Stock
नाम में बदलाव की सीमा
आधार कार्ड में अपना नाम ठीक करवाने या बदलने के लिए भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
नियम के मुताबिक आप अपने आधार में नाम सिर्फ एक या अधिकतम दो बार ही बदल सकते हैं, और वह भी तब जब आपके पास सही कानूनी दस्तावेज मौजूद हों।
बार-बार नाम बदलने की अनुमति UIDAI द्वारा सुरक्षा कारणों से नहीं दी जाती है।
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लिंग बदलने से जुड़े प्रावधान
- फोटो : Adobe Stock
लिंग बदलने से जुड़े प्रावधान
आधार कार्ड में जेंडर यानी लिंग की जानकारी (पुरुष, महिला या अन्य) को अपडेट करने का नियम भी बहुत सीमित है।
UIDAI के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में लिंग की जानकारी अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार बदलवा सकता है।
इसके लिए भी तय किए गए बायोमेट्रिक और आधिकारिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है।
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पता और मोबाइल नंबर बदलने की छूट
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पता और मोबाइल नंबर बदलने की छूट
हालांकि जन्मतिथि और नाम जैसी कुछ खास जानकारियों पर पाबंदियां हैं, लेकिन पते, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बदलने के लिए ऐसी कोई सख्त लिमिट नहीं है।
आप अपने घर का पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जब चाहें अपनी जरूरत के अनुसार आसानी से ऑनलाइन या सेंटर जाकर अपडेट करवा सकते हैं, बशर्ते इसके लिए सही दस्तावेज मौजूद हों।
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