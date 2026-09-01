फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Which Details Can Be Changed Only Once in Your Aadhaar Card? Know UIDAI Rules and Guidelines Simply

आधार कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी सिर्फ एक बार बदल सकते हैं? यहां जानें नियम

Tue, 01 Sep 2026 06:12 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 01 Sep 2026 06:12 PM IST
सार

How to Change Name in Aadhaar: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के आधार में जाने अनजाने में गलत जानकारी अपडेट हो जाती है। ऐसे में लोग इसे बदलवाने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। मगर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आधार कार्ड से जुड़ी कुछ जानकारी अपने जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Which Details Can Be Changed Only Once in Your Aadhaar Card? Know UIDAI Rules and Guidelines Simply
आधार कार्ड सुधार नियम - फोटो : AI

Aadhaar Card Update Rules: आज के समय में आधार कार्ड हमारे देश का सबसे जरूरी और अहम दस्तावेज बन गया है, जिसके बिना बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ तक लेना लगभग असंभव है। अक्सर लोगों को अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या पते जैसी जानकारियां बदलवाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने हर जानकारी को बदलने के लिए कुछ कड़े नियम तय किए हैं? 



कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां होती हैं जिन्हें आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार अपडेट करवा सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि आधार में कौन सी चीजें सिर्फ एक बार बदल सकती हैं।
Which Details Can Be Changed Only Once in Your Aadhaar Card? Know UIDAI Rules and Guidelines Simply
जन्म तिथि बदलने का नियम - फोटो : Adobe Stock

जन्म तिथि बदलने का नियम

  • आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट करने को लेकर UIDAI के नियम सबसे ज्यादा सख्त हैं। 
  • आप अपने आधार कार्ड में जन्म की तारीख जीवन में सिर्फ एक बार ही आधार सेंटर जाकर बदलवा सकते हैं।
  • अगर आपने एक बार इसमें सुधार करवा लिया है, तो इसके बाद दोबारा कभी भी जन्मतिथि बदलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसे दर्ज करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।
Which Details Can Be Changed Only Once in Your Aadhaar Card? Know UIDAI Rules and Guidelines Simply
नाम में बदलाव की सीमा - फोटो : Adobe Stock

नाम में बदलाव की सीमा

  • आधार कार्ड में अपना नाम ठीक करवाने या बदलने के लिए भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
  • नियम के मुताबिक आप अपने आधार में नाम सिर्फ एक या अधिकतम दो बार ही बदल सकते हैं, और वह भी तब जब आपके पास सही कानूनी दस्तावेज मौजूद हों।
  • बार-बार नाम बदलने की अनुमति UIDAI द्वारा सुरक्षा कारणों से नहीं दी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Which Details Can Be Changed Only Once in Your Aadhaar Card? Know UIDAI Rules and Guidelines Simply
लिंग बदलने से जुड़े प्रावधान - फोटो : Adobe Stock

लिंग बदलने से जुड़े प्रावधान

  • आधार कार्ड में जेंडर यानी लिंग की जानकारी (पुरुष, महिला या अन्य) को अपडेट करने का नियम भी बहुत सीमित है।
  • UIDAI के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में लिंग की जानकारी अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार बदलवा सकता है।
  • इसके लिए भी तय किए गए बायोमेट्रिक और आधिकारिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है।
विज्ञापन
Which Details Can Be Changed Only Once in Your Aadhaar Card? Know UIDAI Rules and Guidelines Simply
पता और मोबाइल नंबर बदलने की छूट - फोटो : Adobe Stock
पता और मोबाइल नंबर बदलने की छूट
  • हालांकि जन्मतिथि और नाम जैसी कुछ खास जानकारियों पर पाबंदियां हैं, लेकिन पते, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बदलने के लिए ऐसी कोई सख्त लिमिट नहीं है।
  • आप अपने घर का पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जब चाहें अपनी जरूरत के अनुसार आसानी से ऑनलाइन या सेंटर जाकर अपडेट करवा सकते हैं, बशर्ते इसके लिए सही दस्तावेज मौजूद हों।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed