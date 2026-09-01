ट्रेन टिकट: छठ-दिवाली पर जाना है घर तो अभी से कर लें बुकिंग, वरना बाद में होगी बहुत परेशानी

Diwali Chhath Train Ticket Booking: दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के आते ही घर से दूर रहे लोगों को घर जाने की चिंता सताने लगती है। बता दें कि इस बार 8 नवंबर को दिवाली है और हम सभी जानते हैं कि इन त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में कैसी भारी भीड़ उमड़ती है। रेलवे के नियम के मुताबिक आप सफर की तारीख से 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं।





सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, यानी दिवाली पर घर जाने के लिए टिकट बुक करने का यही सबसे सही समय है। जैसे ही बुकिंग विंडो खुलती है, कुछ ही मिनटों में ट्रेनें फुल हो जाती हैं, इसलिए पहले से तैयारी करके रखें ताकि आखिरी वक्त की भागदौड़ से बच सकें। आइए इस लेख में इसी टिकट बुकिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझते हैं।