दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, लोकल पुलिस भी काट सकेगी ई-चालान

1 of 5 दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी - फोटो : AI

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दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़कर निकल जाना अब पहले जितना आसान नहीं रह सकता। राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर निगरानी का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस के थानों और दूसरी यूनिट्स में तैनात पुलिसकर्मी भी अपने मोबाइल फोन के जरिए ई-चालान की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद केवल ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, बल्कि अलग-अलग इलाकों में तैनात स्थानीय पुलिसकर्मी भी सड़क पर दिखने वाले ट्रैफिक उल्लंघनों की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे राजधानी में नियमों का पालन कराने के लिए उपलब्ध पुलिस बल का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी - फोटो : Adobe Stock

फोटो खींचते ही शुरू हो सकेगी कार्रवाई

नई प्रणाली के तहत अगर किसी स्थानीय पुलिसकर्मी की नजर सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ रहे वाहन पर पड़ती है तो वह वाहन की तस्वीर लेकर उसे ई-चालान ऐप पर अपलोड कर सकेगा। इसके बाद सिस्टम में जानकारी प्रोसेस होगी और संबंधित वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर चालान नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।फिलहाल स्थानीय पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दिखाई देने पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। नई व्यवस्था के बाद उन्हें हर मामले में ट्रैफिक पुलिस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

3 of 5 दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी - फोटो : X@saharanpurtrf/AI Generated

हर इलाके में बढ़ेगी नजर

इस पहल का सबसे बड़ा असर उन इलाकों में देखने को मिल सकता है, जहां ट्रैफिक पुलिस की टीम हर समय मौजूद नहीं रहती। पेट्रोलिंग या दूसरी ड्यूटी पर तैनात स्थानीय पुलिसकर्मी भी अपने सामने होने वाले ट्रैफिक उल्लंघनों की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यानी स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों अपने स्तर पर नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर पाएंगी। इससे निगरानी का दायरा बढ़ने की संभावना है।

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ट्रैफिक पुलिस को मिलेगी बड़ी राहत

स्थानीय पुलिस को ई-चालान से जुड़ी कार्रवाई की सुविधा मिलने से ट्रैफिक पुलिस के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सामान्य या छोटे उल्लंघनों के लिए ट्रैफिक पुलिस को हर जगह भेजने की जरूरत कम हो सकती है। इससे ट्रैफिक पुलिस जाम वाले इलाकों, दुर्घटना संभावित कॉरिडोर और विशेष ट्रैफिक ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी।

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