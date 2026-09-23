कारपेट के नीचे कुछ गिर जाए तो छोड़ देते हैं? आपकी यही आदत बढ़ा सकती है घर की गंदगी

1 of 5 कारपेट उठाकर कभी नीचे देखा है? - फोटो : AI







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घर में कारपेट बिछा हो तो उसके नीचे छोटी चीजों का चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी बच्चे का खिलौना, कभी सिक्का तो कभी खाने का छोटा सा टुकड़ा कारपेट के किनारे से नीचे चला जाता है। कई बार नजर पड़ती भी है, लेकिन यह सोचकर छोड़ देते हैं कि बाद में निकाल लेंगे। यही छोटी सी आदत धीरे-धीरे कारपेट के नीचे गंदगी जमा होने की वजह बन सकती है। खासकर खाने की चीज गिरने पर इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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खाने का टुकड़ा गिरा है तो देर न करें

अगर बिस्कुट, नमकीन, फल या खाने की कोई चीज कारपेट के नीचे गिर गई है तो उसे उसी समय निकालना बेहतर है। खाने के टुकड़े लंबे समय तक पड़े रहने पर वहां गंदगी जमा हो सकती है और चींटियों जैसे छोटे कीड़े भी आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ कारपेट के ऊपर की सफाई करना काफी नहीं है, उसके नीचे क्या पड़ा है, यह भी देखना चाहिए।

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छोटी चीजें बन सकती हैं परेशानी की वजह

सिक्के, पेन की कैप, हेयर क्लिप या खिलौने के छोटे हिस्से जैसी चीजें भी कारपेट के नीचे चली जाती हैं। इन्हें वहीं छोड़ने के बजाय तुरंत निकाल देना चाहिए। खासकर घर में छोटे बच्चे हों तो फर्श पर पड़ी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा सावधानी जरूरी है। बच्चे खेलते समय इन्हें उठा सकते हैं और मुंह में डालने का खतरा रहता है।

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कारपेट के नीचे धूल भी जमा होती है

कारपेट के ऊपर रोज सफाई करने के बावजूद उसके नीचे की जगह पर धूल, बाल और दूसरे छोटे कण जमा हो सकते हैं। अगर कोई चीज भी वहीं फंस जाए तो उसके आसपास गंदगी और जमा हो सकती है। इसलिए समय-समय पर कारपेट को हटाकर नीचे का फर्श देखना और साफ करना जरूरी है।



सिर्फ वैक्यूम चलाने से काम पूरा नहीं

कारपेट के ऊपर वैक्यूम क्लीनर चलाने से ऊपर की धूल और कण साफ हो जाते हैं, लेकिन कारपेट के नीचे फंसी चीज अपने आप नहीं निकलती। इसलिए सफाई करते समय कारपेट को थोड़ा उठाकर उसके नीचे भी नजर डालें। अगर वहां कुछ गिरा हुआ मिले तो उसे निकालकर फर्श साफ कर दें।

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