पीएम किसान योजना: क्या अब किसानों को 6000 रुपये की जगह मिलेंगे सालाना 10000 रुपये? यहां दूर करें कंफ्यूजन

क्या पीएम किसान योजना के किस्त के पैसे बढ़कर 1000 रुपये सालाना होने वाले हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।





यह राशि तीन बराबर किस्तों में (2-2 हजार रुपये की) किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। वहीं, अब चर्चा है कि क्या पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 6000 रुपये को बढ़ाकर 10000 रुपये किया जा सकता है? लेकिन क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? चलिए जानते हैं इस पर क्या अपडेट है। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...