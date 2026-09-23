टीवी बंद है, फिर भी प्लग लगा है? जानिए कब चुपके से खर्च होती रहती है बिजली

1 of 5 बंद टीवी भी लेता है बिजली? - फोटो : AI







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टीवी बंद करने के बाद क्या आप उसका प्लग सॉकेट में लगा ही रहने देते हैं? अगर हां, तो यह जानना जरूरी है कि प्लग लगा रहने पर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक जैसी बिजली नहीं खींचती। कई डिवाइस बंद होने के बाद भी स्टैंडबाई मोड में थोड़ी बिजली ले सकती हैं, जबकि कुछ डिवाइस में यह खपत बहुत कम होती है। इसलिए सिर्फ प्लग लगा देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि हर उपकरण बिजली की ज्यादा खपत कर रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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टीवी बंद है, फिर भी क्या बिजली खर्च होती है?

रिमोट से टीवी बंद करने पर कई टीवी पूरी तरह बिजली से अलग नहीं होते। वे स्टैंड बाय मोड में चले जाते हैं। इस दौरान टीवी का कुछ इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा चालू रह सकता है, ताकि रिमोट से दोबारा ऑन करने पर टीवी तुरंत काम कर सके। इस वजह से थोड़ी बिजली की खपत हो सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बंद टीवी उतनी ही बिजली इस्तेमाल करता है जितनी टीवी देखते समय करता है। आमतौर पर स्टैंडबाय में बिजली की खपत चलने के मुकाबले काफी कम होती है। नई तकनीक वाले कई टीवी स्टैंड बाय में बहुत कम बिजली लेते हैं।

3 of 5 बंद टीवी भी लेता है बिजली? - फोटो : AI

सेट टॉप बॉक्स का मामला अलग हो सकता है

टीवी के साथ लगा सेट टॉप बॉक्स भी ध्यान देने वाली चीज है। कई घरों में टीवी बंद कर दिया जाता है, लेकिन सेट टॉप बॉक्स लगातार चालू रहता है। ऐसे में टीवी की तुलना में बॉक्स लंबे समय तक बिजली ले सकता है। कुछ बॉक्स में स्टैंडबाय की सुविधा होती है, जबकि कुछ में बंद करने के बाद भी कुछ बिजली की खपत बनी रह सकती है।

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4 of 5 बंद टीवी भी लेता है बिजली? - फोटो : एआई जनरेटेड

चार्जर और दूसरे डिवाइस में भी फर्क

मोबाइल चार्जर को सॉकेट में लगाकर छोड़ देने पर, बिना फोन जुड़े, आमतौर पर बिजली की खपत बहुत कम होती है। लेकिन इसे हमेशा लगा छोड़ना जरूरी नहीं है। वहीं वाई-फाई राउटर जैसे डिवाइस लगातार काम करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनका प्लग लगा रहना सामान्य है और वे लगातार बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन या दूसरे स्मार्ट उपकरणों में भी प्लग लगा रहने पर बिजली की थोड़ी खपत हो सकती है। कुछ उपकरणों की स्क्रीन, घड़ी या दूसरे फीचर स्टैंडबाय में भी सक्रिय रहते हैं।

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