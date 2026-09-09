घर किराए पर देते समय सावधान: मकान मालिक ध्यान दें! एक छोटी सी गलती और पड़ सकते हैं दिक्कत में

मकान किराए पर देना आमदनी का अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन बिना जरूरी सावधानी के यही काम बाद में परेशानी का कारण भी बन सकता है। किराएदार चुनते समय सिर्फ उसकी नौकरी या किराया देने की क्षमता देखकर फैसला नहीं करना चाहिए।
बल्कि, कई अन्य चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि आप किसी दिक्कत में पड़ जाएं। तो चलिए जानते हैं घर किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मकान मालिक अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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घर किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
घर किराए पर देते समय क्या बातों ध्यान रखें?
नंबर 1
- सबसे पहले किराएदार की पहचान और पते से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें
- आधार, पैन या अन्य वैध पहचान पत्र की जानकारी लेकर उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें
- जरूरत के अनुसार किराएदार के स्थायी पते और काम की जानकारी भी सत्यापित की जा सकती है
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घर किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
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नंबर 2
- किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं
- उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध Tenant Verification Form भर सकते हैं
- जान लें कि किराएदार को घर सौंपने से पहले स्थानीय नियमों के अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर है
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घर किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
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नंबर 3
- अधिकतर लोग रेंट एग्रीमेंट से बचते नजर आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी मुसीबत में न पड़े
- तो इसलिए अपने किराएदार के साथ लिखित रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लें
- रेंट एग्रीमेंट में किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराए की तारीख, बिजली-पानी के बिल, मेंटेनेंस, नोटिस पीरियड और मकान खाली करने की शर्तें आदि साफ लिख सकते हैं
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नंबर 4
- किराए के लिए सिक्योरिटी और किराए का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी हो जाता है
- किराए के पैसे बैंक ट्रांसफर या किसी ऐसे माध्यम से लेना बेहतर है जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहे
- कैश पेमेंट लेने या देने से बचें और हर पेमेंट का रिकॉर्ड रखें ताकि, बाद में कोई दिक्कत न हो