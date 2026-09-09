घर किराए पर देते समय सावधान: मकान मालिक ध्यान दें! एक छोटी सी गलती और पड़ सकते हैं दिक्कत में

घर किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

मकान किराए पर देना आमदनी का अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन बिना जरूरी सावधानी के यही काम बाद में परेशानी का कारण भी बन सकता है। किराएदार चुनते समय सिर्फ उसकी नौकरी या किराया देने की क्षमता देखकर फैसला नहीं करना चाहिए।





बल्कि, कई अन्य चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि आप किसी दिक्कत में पड़ जाएं। तो चलिए जानते हैं घर किराए पर देते समय मकान मालिक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मकान मालिक अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...