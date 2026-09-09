गैस सिलिंडर से बदबू आने या रिसाव होने पर तुरंत चेक करें ये चीजें, टल सकता है बड़ा हादसा

LPG Gas Leakage Safety Tips: रसोई गैस यानी एलपीजी सिलिंडर हमारे घर का बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई बार सिलिंडर के पाइप, वॉल्व या रेगुलेटर में खराबी के कारण गैस का रिसाव होने लगता है।





एलपीजी गैस में इथाइल मर्कैप्टन नाम का रसायन मिलाया जाता है, जिससे रिसाव होने पर तुरंत एक खास बदबू आने लगती है। अगर आपको भी रसोई में गैस की बदबू आए, तो घबराने के बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान सुरक्षा नियम।