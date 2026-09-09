गैस सिलिंडर से बदबू आने या रिसाव होने पर तुरंत चेक करें ये चीजें, टल सकता है बड़ा हादसा

LPG Gas Leakage Safety Tips: रसोई गैस यानी एलपीजी सिलिंडर हमारे घर का बेहद अहम हिस्सा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई बार सिलिंडर के पाइप, वॉल्व या रेगुलेटर में खराबी के कारण गैस का रिसाव होने लगता है।
एलपीजी गैस में इथाइल मर्कैप्टन नाम का रसायन मिलाया जाता है, जिससे रिसाव होने पर तुरंत एक खास बदबू आने लगती है। अगर आपको भी रसोई में गैस की बदबू आए, तो घबराने के बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान सुरक्षा नियम।
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रेगुलेटर तुरंत बंद करें और खिड़कियां खोलें
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रेगुलेटर तुरंत बंद करें और खिड़कियां खोलें
- गैस की बदबू आते ही सबसे पहला काम यह करें कि गैस स्टॉव के नॉब को बंद करें और सिलिंडर के मुख्य रेगुलेटर की नॉब को भी तुरंत बंद कर दें।
- इसके बाद रसोई और घर के सभी दरवाजे व खिड़कियां पूरी तरह खोल दें।
- इससे कमरे में जमा हुई गैस बाहर निकल जाएगी और हवा का आवागमन होने से खतरे की आशंका बहुत कम हो जाएगी।
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बिजली के स्विच और माचिस से दूर रहें
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बिजली के स्विच और माचिस से दूर रहें
- रिसाव के दौरान कोई भी बिजली का स्विच ऑन या ऑफ न करें और न ही माचिस या लाइटर जलाएं और न ही लाइटर जलाएं।
- बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करते समय पैदा होने वाली छोटी सी चिंगारी भी जमा हुई गैस में धमाका कर सकती है।
- अगर कोई पंखा या लाइट पहले से चल रही है, तो उसे जैसा है वैसा ही छोड़ दें, उसे बंद करने की गलती न करें।
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पानी या साबुन के घोल से करें जांच
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पानी या साबुन के घोल से करें जांच
- अगर आप देखना चाहते हैं कि रिसाव कहां से हो रहा है, तो पाइप या वॉल्व के जोड़ों पर थोड़ा सा साबुन का पानी या डिटर्जेंट का घोल लगाएं।
- अगर वहां से बुलबुले उठते दिखें, तो समझ जाएं कि वहीं से गैस लीक हो रही है। कभी भी लीकेज की जांच करने के लिए माचिस या जलती हुई तीली का इस्तेमाल न करें।
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आपातकालीन नंबर पर तुरंत संपर्क करें
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आपातकालीन नंबर पर तुरंत संपर्क करें
- अगर रेगुलेटर बंद करने के बाद भी गैस की बदबू आ रही हो या रिसाव रुक न रहा हो, तो तुरंत घर से बाहर निकल जाएं।
- इसके बाद अपने एलपीजी वितरक या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं।
- गैस एजेंसी के तकनीशियन के आने तक सिलिंडर के आसपास किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु न जाने दें।