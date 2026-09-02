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रात में एसी बंद करने के बाद प्लग निकालना चाहिए? ज्यादातर लोग नहीं जानते सही जवाब

Wed, 02 Sep 2026 12:14 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 02 Sep 2026 12:14 PM IST
सार

AC: एसी को सिर्फ रिमोट से बंद करने पर कई मॉडल पूरी तरह बिजली से कटते नहीं हैं और कुछ बिजली स्टैंडबाय मोड में खर्च हो सकती है। लंबे समय तक एसी इस्तेमाल नहीं करना है तो मेन स्विच बंद करना बेहतर हो सकता है। 
 

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Should You Unplug Your AC After Turning It Off Know the Right Way to Save Electricity
सिर्फ रिमोट से AC बंद करना काफी है या स्विच भी ऑफ करें? - फोटो : AI

गर्मी के दिनों में एसी चलाने के बाद ज्यादातर लोग उसे रिमोट से बंद कर देते हैं और फिर मेन स्विच या प्लग को वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रिमोट से एसी बंद करना काफी है या बिजली बचाने के लिए स्विच भी ऑफ कर देना चाहिए? इसका जवाब इस्तेमाल की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर एसी को कुछ समय बाद फिर चलाना है, तो हर बार प्लग निकालना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एसी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होना है, तो बिजली की सप्लाई बंद करना बेहतर हो सकता है।

Should You Unplug Your AC After Turning It Off Know the Right Way to Save Electricity
सिर्फ रिमोट से AC बंद करना काफी है या स्विच भी ऑफ करें? - फोटो : एआई जनरेटेड

सिर्फ रिमोट से बंद करने पर क्या होता है?
जब आप एसी को रिमोट से बंद करते हैं तो कूलिंग बंद हो जाती है, लेकिन कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली से जुड़े रहने पर कम पावर मोड या स्टैंडबाय में रह सकते हैं। स्टैंडबाय पावर का इस्तेमाल रिमोट सिग्नल लेने, डिस्प्ले या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए हो सकता है। यानी एसी बंद दिखाई देने का मतलब हर स्थिति में यह नहीं कि बिजली की खपत बिल्कुल शून्य हो गई है। हालांकि यह खपत एसी की कूलिंग के दौरान होने वाली बिजली खपत के मुकाबले बहुत कम होती है।

Should You Unplug Your AC After Turning It Off Know the Right Way to Save Electricity
सिर्फ रिमोट से AC बंद करना काफी है या स्विच भी ऑफ करें? - फोटो : AI Generated

लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या करें?
अगर आप कई दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या मौसम बदलने के बाद लंबे समय तक एसी नहीं चलाना है तो मेन पावर सप्लाई बंद करना समझदारी हो सकती है। इससे स्टैंडबाय पावर की खपत भी खत्म हो जाती है। कुछ निर्माताओं की ऊर्जा बचत संबंधी सलाह में भी लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर एसी की पावर सप्लाई बंद करने की बात कही गई है।

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सिर्फ रिमोट से AC बंद करना काफी है या स्विच भी ऑफ करें? - फोटो : AI Generated

चलते हुए एसी का प्लग सीधे न खींचें
यहां एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। एसी चल रहा हो तो उसे अचानक प्लग खींचकर बंद नहीं करना चाहिए। पहले रिमोट या निर्धारित कंट्रोल से एसी को बंद करें। इसके बाद जरूरत होने पर मेन स्विच बंद करें। एसी एक हाई-पावर उपकरण है, इसलिए उसे सही तरीके से चलाना और बंद करना जरूरी है। पावर स्ट्रिप या कमजोर एक्सटेंशन बोर्ड के बजाय उचित और सुरक्षित इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए।

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Should You Unplug Your AC After Turning It Off Know the Right Way to Save Electricity
सिर्फ रिमोट से AC बंद करना काफी है या स्विच भी ऑफ करें? - फोटो : एआई जनरेटेड

बिजली बचाने का असली तरीका क्या है?
सिर्फ प्लग निकालने से ही बिजली बिल में बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है। एसी की सबसे ज्यादा बिजली उसकी कूलिंग के दौरान खर्च होती है। इसलिए बिजली बचाने के लिए सही तापमान पर एसी चलाना, कमरे को बंद रखना और फिल्टर की नियमित सफाई करना ज्यादा अहम है। गंदे फिल्टर एसी की कार्यक्षमता और कूलिंग को प्रभावित कर सकते हैं। नियमित सफाई से बेहतर प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता में मदद मिल सकती है। सीधी बात यह है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में हर बार प्लग निकालना जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय तक एसी इस्तेमाल नहीं करना है तो मेन स्विच बंद करना बेहतर विकल्प हो सकता है। बस एसी को चलते समय अचानक प्लग से डिस्कनेक्ट करने से बचें।

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