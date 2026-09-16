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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Didn't Get DAC Code After LPG Booking? Know How to Get Cylinder Delivery

गैस बुकिंग के बाद नहीं आया डीएसी कोड? जानें कैसे मिलेगा सिलिंडर

Wed, 16 Sep 2026 07:51 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 16 Sep 2026 07:51 PM IST
सार

Delivery Authentication Code Not Received Solution: अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ लोग गैस की बुकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय उनके फोन पर किन्हीं कारणों से डीएसी कोड नहीं आ पाता है। ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि आखिर उन्हें गैस सिलिंडर की डिलिवरी कैसे होगी। आइए इसी के बारे में समझते हैं।

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Didn't Get DAC Code After LPG Booking? Know How to Get Cylinder Delivery
गैस बुकिंग डीएसी कोड समाधान - फोटो : AI

LPG Gas Cylinder Booking DAC Code Issue: रसोई गैस सिलिंडर बुक करने के बाद अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 'डीएसी कोड' का मैसेज नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आजकल इंडेन, भारत गैस और एचपी जैसी सभी प्रमुख गैस कंपनियां कालाबाजारी रोकने और सही ग्राहक तक सिलिंडर पहुंचाने के लिए डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणाली का इस्तेमाल करती हैं। 



बिना इस कोड के डिलीवरी बॉय आपको सिलिंडर देने से मना कर सकता है। अगर आपको भी यह 4 अंकों का कोड प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप कुछ बेहद आसान तरीकों से इसे तुरंत दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपना सिलिंडर पा सकते हैं।
Didn't Get DAC Code After LPG Booking? Know How to Get Cylinder Delivery
डिलीवरी बॉय से बोलकर तुरंत कराएं री-जनरेट - फोटो : Adobe Stock

डिलीवरी बॉय से बोलकर तुरंत कराएं री-जनरेट

  • अगर सिलिंडर लाते समय आपके पास कोड नहीं है, तो डिलीवरी बॉय से डीएसी कोड 'री-जनरेट' करने के लिए कहें।
  • डिलीवरी बॉय अपने ऑफिशियल एप में आपका मोबाइल नंबर दर्ज करके तुरंत दोबारा मैसेज भिजवा सकता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर कोड आ जाएगा।
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गैस कंपनी के व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप का करें इस्तेमाल - फोटो : Adobe Stock

गैस कंपनी के व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप का करें इस्तेमाल

  • आप अपनी गैस कंपनी (जैसे HP, Bharatgas, Indane) के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर 'DAC' या 'RESEND DAC' लिखकर मैसेज भेज सकते हैं।
  • इसके अलावा कंपनी के मोबाइल एप में लॉगिन करके 'माय बुकिंग' सेक्शन में जाकर भी अपना 4 अंकों का डिलीवरी कोड सीधे स्क्रीन पर देख सकते हैं।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट और चेक करें - फोटो : Adobe Stock

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट और चेक करें

  • कई बार मोबाइल नंबर गलत होने या नेटवर्क की समस्या के कारण डीएसी कोड का मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता।
  • ध्यान दें कि कोड केवल उसी नंबर पर आएगा जो आपकी गैस पासबुक से लिंक है।
  • अगर नंबर बंद हो गया है, तो डिलीवरी बॉय के ऐप के जरिए मौके पर ही अपना नया नंबर अपडेट कराकर कोड प्राप्त करें।
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एजेंसी जाकर या हेल्पलाइन पर कॉल करके लें मदद - फोटो : Adobe Stock
एजेंसी जाकर या हेल्पलाइन पर कॉल करके लें मदद
  • अगर फिर भी कोड प्राप्त नहीं होता है, तो आप अपनी नजदीकी गैस एजेंसी के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके अपना बुकिंग नंबर बता सकते हैं और कोड पा सकते हैं।
  • इसके अलावा आप कंपनी के टोल-फ्री आईवीआरएस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके री-सेंड कोड का विकल्प चुनकर भी डीएसी हासिल कर सकते हैं।
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