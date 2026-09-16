फैक्ट चेक: क्या सच में 22 हजार जमा करके रोजाना कमा सकते हैं 90 हजार रुपये?

Fact Check Rs 22000 Investment Scam: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि महज 22,000 रुपये का निवेश करके रोजाना 90,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। इस वीडियो में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद इस योजना का प्रचार करती दिख रही हैं।





हालांकि, सरकारी एजेंसी 'पीआईबी फैक्ट चेक' ने इस दावे की पड़ताल कर इसे पूरी तरह फर्जी और स्कैम बताया है। दरअसल, ठगों ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर वित्त मंत्री का डीपफेक वीडियो तैयार किया है। आइए इस लेख में समझते हैं इस पूरे मामले की हकीकत।



🚨 Beware! It's a scam.



An advertisement on #Facebook is circulating a video falsely showing Union Finance Minister @nsitharaman endorsing an investment scheme that claims to offer ₹90,000 per day on an initial investment of just ₹22,000.#PIBFactCheck



❌ The video has been… pic.twitter.com/P4oD5wqOks — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 16, 2026 हालांकि, सरकारी एजेंसी 'पीआईबी फैक्ट चेक' ने इस दावे की पड़ताल कर इसे पूरी तरह फर्जी और स्कैम बताया है। दरअसल, ठगों ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर वित्त मंत्री का डीपफेक वीडियो तैयार किया है। आइए इस लेख में समझते हैं इस पूरे मामले की हकीकत।