क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की हवा निकाल सकते हैं? जानिए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम

Can Traffic Police Deflate Vehicle Tyres: अक्सर सड़कों और बाजारों में नो-पार्किंग या किसी गलत जगह पर वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियों के टायरों से हवा निकालते दिख जाते हैं। कई बार इस बात को लेकर चालकों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हो जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि कानूनन किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आपकी गाड़ी की हवा निकालने का अधिकार है या नहीं?





भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम इस बारे में बेहद स्पष्ट हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा गाड़ियों की हवा निकालना पूरी तरह से गैर-कानूनी और नियमों के खिलाफ माना जाता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इस स्थिति में कानून और आपके अधिकार क्या कहते हैं।