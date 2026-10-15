पीएम किसान योजना: सरकार कब जारी कर सकती है 24वीं किस्त? जानें कितने पैसे आएंगे आपके बैंक खाते में

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 24th Installment: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के बीच सरकार की ओर से मिलने वाली यह आर्थिक मदद किसानों के लिए काफी उपयोगी होती है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी और किसानों के बैंक खाते में कितने रुपये आएंगे? अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अगली किस्त से जुड़ी जरूरी जानकारी यहां जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब तक आ सकती है। योजना से जुडे़ किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
कितने पैसे मिलते हैं किस्त में?
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं
- इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में योजना से जुड़े किसानों को दिया जाता है
- इस पैसे को सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजती है
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24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
- जैसे- योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
- वहीं, पिछली कई किस्तें भी लगभग इसी अंतराल पर जारी हुई
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
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- इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में यानी इसी महीने पूरा हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि इसी महीने अक्तूबर में 24वीं किस्त जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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किस्त चाहिए तो ये काम जरूर करवा लें
- नंबर 1 काम है ई-केवाईसी का जो सबसे जरूरी काम है, इसलिए इसे जरूर करवा लें
- दूसरा काम है भू-सत्यपान का, ये भी योजना के लाभार्थियों को करवाना होता है
- तीसरा काम है आधार लिंकिंग का, इस काम को भी समय रहते करवा लें