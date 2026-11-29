PM Kisan Ekyc Status Check: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ समय पर पाने के लिए ई-केवाईसी पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी अधूरी रहती है, तो उसकी अगली किस्त अटक सकती है या खाते में आने में देरी हो सकती है। कई किसानों को यह मालूम नहीं होता कि उनका ई-केवाईसी स्टेटस अपडेट है या नहीं।





समय रहते यह जांच लेना कि ई-केवाईसी हुई है या बाकी है, बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी पूरी भी की जा सकती है।