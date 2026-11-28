How to Get Rid of Cockroaches: घर कितना भी साफ-सुथरा क्यों न हो, कभी न कभी उसमें कई ऐसे कीड़े-मकौड़े आ जाते हैं जो गंदगी फैलाते हैं और इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। कॉकरोच भी इन्हीं में से एक हैं। खासकर किचन, सिंक, बाथरूम और घर के अंधेरे कोनों में इनका दिखना लोगों के लिए परेशानी बन जाता है।





कई लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए महंगे स्प्रे और दूसरे कई तरीके अपनाते हैं। हालांकि, कुछ घरेलू चीजों की मदद से भी कॉकरोच को घरे स भगाने में मदद मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई चीजें आपके किचन में ही आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे कॉकरोच को घर से भगा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...