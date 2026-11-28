Overnight Phone Charging: आजकल ज्यादातर लोग सोने से पहले अपना स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगा देते हैं। सुबह उठने तक फोन की बैटरी 100 फीसदी हो जाती है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या पूरी रात मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहने से बैटरी खराब हो सकती है?





दरअसल, इसका जवाब थोड़ा अलग है। पुराने मोबाइल फोन की तुलना में आज के स्मार्टफोन में चार्जिंग को कंट्रोल करने वाले बेहतर सिस्टम मौजूद हैं। इसलिए बैटरी पूरी चार्ज होने के बाद फोन लगातार उसी स्पीड से चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल को रातभर चार्जिंग पर लगाकर रखें। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...