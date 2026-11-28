Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Benefits List: पिछले साल सितंबर माह में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की जिसके तहत 18 पारंपरिक व्यापारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इसमें लाभार्थियों को कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं और उन्हें उनके काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
मौजूदा समय में देखेंगे तो पाएंगे कि इस पीएम विश्वकर्मा योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको भी इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है?
- जो मालाकार हैं, जो नाई यानी बाल काटने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, पत्थर तराशने वाले
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर, फिशिंग नेट निर्माता, अगर आप मूर्तिकार हैं, धोबी और दर्जी
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
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- अगर आप सुनार हैं, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पत्थर तोड़ने वाले
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, जो राजमिस्त्री है, जो नाव निर्माता हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं, जो ताला बनाने वाले हैं और जो अस्त्रकार हैं वे पात्र हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
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पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने पर क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
- अगर आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है
- इसके लिए आपको ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को 15 हजार रुपये भी दिए जाते हैं जिससे आप टूलकिट खरीद सके
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
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- अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं या उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सस्ती ब्याज दर पर और बिना गारंटी के लोन भी ले सकते हैं
- इसमें आपको पहले एक लाख रुपये का लोन दिया जाता है जिसके लिए 18 महीने का समय मिलता है
- फिर इसे चुकाने के बाद आप अतिरिक्त दो लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए प्राप्त कर सकते हैं