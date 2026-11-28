Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Benefits List: पिछले साल सितंबर माह में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की जिसके तहत 18 पारंपरिक व्यापारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इसमें लाभार्थियों को कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं और उन्हें उनके काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है।





मौजूदा समय में देखेंगे तो पाएंगे कि इस पीएम विश्वकर्मा योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको भी इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...