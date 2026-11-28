PF Balance Check: नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है। यह पैसा भविष्य की जरूरतों के लिए बचत के तौर पर काम आता है। कर्मचारी के साथ उसकी कंपनी भी पीएफ खाते में योगदान करती है।





इसके अलावा जमा रकम पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से ब्याज भी दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक आपके पीएफ खाते में कुल कितनी रकम जमा हो चुकी है? अगर नहीं, तो आप घर बैठे अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर ये जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पीएफ का बैलेंस चेक करने का तरीका क्या है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...