सुबह-सुबह घर में आती है ये 5 गंध? नजरअंदाज न करें, वजह आपके सामने ही हो सकती है

1 of 5 रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : AI







Link Copied



सुबह उठते ही अगर घर में कोई अजीब सी गंध महसूस हो तो ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लगता है कि शायद रातभर घर बंद रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर रोजाना एक जैसी बदबू आती है या कुछ समय बाद फिर लौट आती है तो इसकी वजह घर में मौजूद कोई छोटी सी समस्या भी हो सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती। किचन, बाथरूम, फ्रिज और कूड़ेदान जैसी जगहों पर ही इसका कारण मिल सकता है।

2 of 5 रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : Adobe

सिंक से आ रही है बदबू

सुबह किचन में जाते ही अगर सिंक के आसपास से सड़ी हुई या गंदी गंध आती है तो सिंक की नाली इसकी वजह हो सकती है। रात में खाने के छोटे टुकड़े और चिकनाई नाली में चली जाती है। लंबे समय तक सफाई न होने पर वहां गंदगी जमा होने लगती है और बदबू आने लगती है। इसलिए सिंक और उसकी नाली की नियमित सफाई जरूरी है।

3 of 5 रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : Adobe Stock

बाथरूम से आती है सीलन जैसी गंध

सुबह बाथरूम में घुसते ही सीलन या नमी जैसी गंध आए तो वहां पानी जमा होने, गीली जगह लंबे समय तक न सूखने या नाली से बदबू आने की वजह हो सकती है। बाथरूम में हवा का रास्ता बंद रहने पर यह गंध और ज्यादा महसूस हो सकती है। इस्तेमाल के बाद फर्श को ज्यादा देर गीला न छोड़ें और हवा आने-जाने का रास्ता खुला रखें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : AdobeStock

फ्रिज खोलते ही अजीब गंध

अगर सुबह फ्रिज खोलने पर खट्टी या बासी गंध आती है तो कोई पुराना खाना, गिरा हुआ पदार्थ या गंदी ट्रे इसकी वजह हो सकती है। कई बार एक छोटे से खाने की गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है। इसलिए फ्रिज में रखे पुराने खाने को समय-समय पर जांचकर हटा दें और अंदर की ट्रे व रैक साफ करते रहें।



कूड़ेदान से आती है सड़ी गंध

रात का बचा हुआ खाना, फलों के छिलके और गीला कचरा कूड़ेदान में पड़ा रहने पर सुबह तक तेज बदबू दे सकता है। खासकर गर्म मौसम में यह समस्या जल्दी बढ़ती है। गीले कचरे को लंबे समय तक घर के अंदर रखने से बचें और कूड़ेदान को भी नियमित रूप से धोकर सुखाएं।

विज्ञापन