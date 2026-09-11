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सुबह-सुबह घर में आती है ये 5 गंध? नजरअंदाज न करें, वजह आपके सामने ही हो सकती है

Fri, 11 Sep 2026 11:07 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 11 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

Morning Smells in Your Home: सुबह उठते ही घर में आने वाली कुछ गंध सामान्य लग सकती हैं, लेकिन बार-बार या तेज बदबू आना घर की किसी छोटी समस्या का संकेत हो सकता है। किचन से लेकर बाथरूम और फ्रिज तक, इसकी वजह आपके आसपास ही छिपी हो सकती है।
 

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Morning Smells in Your Home You Should Never Ignore Know all the details here
रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : AI

सुबह उठते ही अगर घर में कोई अजीब सी गंध महसूस हो तो ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लगता है कि शायद रातभर घर बंद रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर रोजाना एक जैसी बदबू आती है या कुछ समय बाद फिर लौट आती है तो इसकी वजह घर में मौजूद कोई छोटी सी समस्या भी हो सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती। किचन, बाथरूम, फ्रिज और कूड़ेदान जैसी जगहों पर ही इसका कारण मिल सकता है।

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रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : Adobe

सिंक से आ रही है बदबू
सुबह किचन में जाते ही अगर सिंक के आसपास से सड़ी हुई या गंदी गंध आती है तो सिंक की नाली इसकी वजह हो सकती है। रात में खाने के छोटे टुकड़े और चिकनाई नाली में चली जाती है। लंबे समय तक सफाई न होने पर वहां गंदगी जमा होने लगती है और बदबू आने लगती है। इसलिए सिंक और उसकी नाली की नियमित सफाई जरूरी है।

Morning Smells in Your Home You Should Never Ignore Know all the details here
रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : Adobe Stock

बाथरूम से आती है सीलन जैसी गंध
सुबह बाथरूम में घुसते ही सीलन या नमी जैसी गंध आए तो वहां पानी जमा होने, गीली जगह लंबे समय तक न सूखने या नाली से बदबू आने की वजह हो सकती है। बाथरूम में हवा का रास्ता बंद रहने पर यह गंध और ज्यादा महसूस हो सकती है। इस्तेमाल के बाद फर्श को ज्यादा देर गीला न छोड़ें और हवा आने-जाने का रास्ता खुला रखें।

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रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : AdobeStock

फ्रिज खोलते ही अजीब गंध
अगर सुबह फ्रिज खोलने पर खट्टी या बासी गंध आती है तो कोई पुराना खाना, गिरा हुआ पदार्थ या गंदी ट्रे इसकी वजह हो सकती है। कई बार एक छोटे से खाने की गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है। इसलिए फ्रिज में रखे पुराने खाने को समय-समय पर जांचकर हटा दें और अंदर की ट्रे व रैक साफ करते रहें।

 कूड़ेदान से आती है सड़ी गंध
रात का बचा हुआ खाना, फलों के छिलके और गीला कचरा कूड़ेदान में पड़ा रहने पर सुबह तक तेज बदबू दे सकता है। खासकर गर्म मौसम में यह समस्या जल्दी बढ़ती है। गीले कचरे को लंबे समय तक घर के अंदर रखने से बचें और कूड़ेदान को भी नियमित रूप से धोकर सुखाएं।

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रोज सुबह घर में आती है अजीब गंध तो संभल जाएं - फोटो : Adobe

गैस जैसी गंध को बिल्कुल न करें नजरअंदाज
अगर सुबह घर में गैस या सड़े अंडे जैसी तेज गंध महसूस हो तो इसे सामान्य बदबू समझकर नजरअंदाज न करें। खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर या चूल्हे के आसपास रिसाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत गैस का रेगुलेटर बंद करें, आग या बिजली के स्विच का इस्तेमाल न करें और दरवाजे-खिड़कियां खोलकर हवा आने दें। अगर गंध बनी रहे तो गैस संबंधित आपातकालीन सेवा से संपर्क करें। इसलिए सुबह घर में आने वाली हर अजीब गंध को सिर्फ सफाई की समस्या समझना ठीक नहीं है। 

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