मोबाइल की बैटरी अचानक तेजी से खत्म होने लगी? ये रोज की सेटिंग हो सकती है जिम्मेदार

1 of 5 सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : AI







Link Copied



मोबाइल की बैटरी दिनभर आराम से चलती थी, लेकिन अब कुछ ही घंटों में खत्म होने लगी है? ऐसे में ज्यादातर लोग सीधे बैटरी खराब होने का अंदाजा लगाने लगते हैं। हालांकि, कई बार समस्या बैटरी में नहीं बल्कि फोन की कुछ सेटिंग में होती है। कुछ फीचर लगातार चलते रहते हैं और चुपचाप बैटरी खर्च करते रहते हैं। अगर आपकी बैटरी भी अचानक तेजी से खत्म हो रही है तो इन सेटिंग को एक बार जरूर जांच लें। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

स्क्रीन की रोशनी ज्यादा रखना पड़ सकता है भारी

मोबाइल की स्क्रीन बैटरी खर्च करने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है। अगर आपने स्क्रीन की रोशनी बहुत ज्यादा कर रखी है तो फोन की बैटरी तेजी से कम हो सकती है। जरूरत के हिसाब से रोशनी रखें और जहां सुविधा हो वहां अपने आप रोशनी कम-ज्यादा होने वाली सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

3 of 5 सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

स्क्रीन जल्दी बंद होने की सेटिंग भी देखें

अगर फोन की स्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद काफी देर तक चालू रहती है तो इसका असर बैटरी पर पड़ता है। स्क्रीन बंद होने का समय बहुत ज्यादा रखा है तो उसे कम कर दें। इससे फोन इस्तेमाल न होने पर बेवजह स्क्रीन चालू नहीं रहेगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

पीछे चल रहे ऐप्स पर भी दें ध्यान

कुछ ऐप बंद करने के बाद भी पीछे से काम करते रहते हैं। ऐसे ऐप इंटरनेट का इस्तेमाल करने के साथ बैटरी भी खर्च कर सकते हैं। फोन की बैटरी सेटिंग में जाकर देखें कि पिछले कुछ समय में कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है। जो ऐप जरूरत से ज्यादा बैटरी ले रहा हो, उसके इस्तेमाल और पीछे चलने की अनुमति को जांचें।

विज्ञापन