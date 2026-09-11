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मोबाइल की बैटरी अचानक तेजी से खत्म होने लगी? ये रोज की सेटिंग हो सकती है जिम्मेदार

Fri, 11 Sep 2026 12:51 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 11 Sep 2026 12:51 PM IST
सार

Mobile Battery Draining Fast: अगर मोबाइल की बैटरी पहले के मुकाबले अचानक जल्दी खत्म होने लगी है तो हर बार बैटरी खराब होना ही वजह नहीं होती। कई बार फोन की कुछ रोज की सेटिंग ज्यादा बैटरी खर्च कर रही होती हैं। इन्हें जांचकर बैटरी को लंबे समय तक चलाया जा सकता है।
 

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Mobile Battery Draining Fast These Everyday Settings Could Be the Reason
सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : AI

मोबाइल की बैटरी दिनभर आराम से चलती थी, लेकिन अब कुछ ही घंटों में खत्म होने लगी है? ऐसे में ज्यादातर लोग सीधे बैटरी खराब होने का अंदाजा लगाने लगते हैं। हालांकि, कई बार समस्या बैटरी में नहीं बल्कि फोन की कुछ सेटिंग में होती है। कुछ फीचर लगातार चलते रहते हैं और चुपचाप बैटरी खर्च करते रहते हैं। अगर आपकी बैटरी भी अचानक तेजी से खत्म हो रही है तो इन सेटिंग को एक बार जरूर जांच लें। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Mobile Battery Draining Fast These Everyday Settings Could Be the Reason
सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

स्क्रीन की रोशनी ज्यादा रखना पड़ सकता है भारी
मोबाइल की स्क्रीन बैटरी खर्च करने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है। अगर आपने स्क्रीन की रोशनी बहुत ज्यादा कर रखी है तो फोन की बैटरी तेजी से कम हो सकती है। जरूरत के हिसाब से रोशनी रखें और जहां सुविधा हो वहां अपने आप रोशनी कम-ज्यादा होने वाली सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Mobile Battery Draining Fast These Everyday Settings Could Be the Reason
सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

स्क्रीन जल्दी बंद होने की सेटिंग भी देखें
अगर फोन की स्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद काफी देर तक चालू रहती है तो इसका असर बैटरी पर पड़ता है। स्क्रीन बंद होने का समय बहुत ज्यादा रखा है तो उसे कम कर दें। इससे फोन इस्तेमाल न होने पर बेवजह स्क्रीन चालू नहीं रहेगी।

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Mobile Battery Draining Fast These Everyday Settings Could Be the Reason
सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

पीछे चल रहे ऐप्स पर भी दें ध्यान
कुछ ऐप बंद करने के बाद भी पीछे से काम करते रहते हैं। ऐसे ऐप इंटरनेट का इस्तेमाल करने के साथ बैटरी भी खर्च कर सकते हैं। फोन की बैटरी सेटिंग में जाकर देखें कि पिछले कुछ समय में कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है। जो ऐप जरूरत से ज्यादा बैटरी ले रहा हो, उसके इस्तेमाल और पीछे चलने की अनुमति को जांचें।

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Mobile Battery Draining Fast These Everyday Settings Could Be the Reason
सुबह फुल चार्ज किया, शाम तक बैटरी खत्म - फोटो : Adobe Stock

बैटरी सेटिंग में जाकर असली वजह देखें
सबसे आसान तरीका है कि फोन की बैटरी सेटिंग खोलकर देखें कि पिछले कुछ घंटों या दिन में किस ऐप या सुविधा ने सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल की है। अगर कोई अनजान ऐप लगातार ज्यादा बैटरी खा रहा है तो उसे हटाने या उसकी सेटिंग बदलने पर विचार करें। अगर इसके बाद भी बैटरी बहुत तेजी से गिर रही है, फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या बैटरी फूलने जैसी समस्या दिख रही है तो फोन की जांच किसी अधिकृत सेवा केंद्र पर करवाना बेहतर है।

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