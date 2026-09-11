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ध्यान दें: घर से बिना मारे भगाना है चूहा? तो नोट कर लें ये बेस्ट 4 तरीके

Fri, 11 Sep 2026 12:36 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 11 Sep 2026 12:36 PM IST
सार

क्या आपके घर में भी बार-बार चूहा आ जाता है? अगर हां, तो आप यहां कुछ ऐसी तरीके जान सकते हैं जो आपको घर से बिना मारे चूहा भगाने में मदद कर सकते हैं। 

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4 Easy Ways to Keep Rats and Mice Away From Your Home Without Killing Them
चूहे को भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : AI Generated

घर में चूहा आ जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। खासकर रसोई और स्टोर रूम में इसकी मौजूदगी ज्यादा चिंता की बात होती है। चूहे खाने की चीजों को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा चूहे पैकेट, कपड़े, कागज और बिजली के तारों को भी कुतर सकते हैं।



इसलिए अगर आप चूहे को मारे बिना घर से दूर रखना चाहते हैं, तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जो चूहे को घर से भगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं चूहे को कैसे घर से भगाएं। अगली स्लाइड्स में आप ये तरीके जान सकते हैं...
4 Easy Ways to Keep Rats and Mice Away From Your Home Without Killing Them
चूहे को भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Freepik

घर से बिना मारे चूहा भगाने के तरीके क्या हैं?

फिटकरी का घोल

  • फिटकरी चूहे को भगाने में आपकी मदद कर सकता है
  • आपको फिटकरी को पीसकर पाउडर बनाना है और फिर उसका घोल तैयार कर लें
  • इसके बाद इस घोल को चूहे के दिखने वाली जगहों या घर के कोनों में स्प्रे करें
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चूहे को भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

पुदीना

  • चूहे को भगाने में पुदीना भी काम आ सकता है
  • माना जाता है कि चूहों को पुदीने की महक पसंद नहीं होती
  • इसलिए पुदीना उन जगहों पर रखा जा सकता है जहां चूहे दिखाई देते हैं
  • इससे चूहे उस जगह से भाग सकते हैं
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चूहे को भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

दही लगी रोटी

  • चूहा पकड़ने के लिए आप पिंजरे में रोटी तो लगाते होंगे, लेकिन इसमें दही भी आपकी मदद कर सकती है
  • पिंजरे में लगाने वाली रोटी पर आप थोड़ी दही लगा सकते हैं, जो चूहे को अपनी ओर खींच सकती है
  • इससे भी चूहा भगा सकते हैं
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चूहे को भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe stock

कपूर

  • माना जाता है कि चूहों को कपूर की गंध पसंद नहीं होती है
  • इसलिए अगर आप चाहें तो घर के कोनों में या जहां चूहा दिखे, वहां कपूर के टुकड़े रख सकते हैं
  • ये भी आपकी चूहे भगाने में मदद कर सकता है
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