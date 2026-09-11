ध्यान दें: घर से बिना मारे भगाना है चूहा? तो नोट कर लें ये बेस्ट 4 तरीके

घर में चूहा आ जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। खासकर रसोई और स्टोर रूम में इसकी मौजूदगी ज्यादा चिंता की बात होती है। चूहे खाने की चीजों को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा चूहे पैकेट, कपड़े, कागज और बिजली के तारों को भी कुतर सकते हैं।





इसलिए अगर आप चूहे को मारे बिना घर से दूर रखना चाहते हैं, तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जो चूहे को घर से भगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं चूहे को कैसे घर से भगाएं। अगली स्लाइड्स में आप ये तरीके जान सकते हैं...