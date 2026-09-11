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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan 24th Installment: When Will Farmers Get the Next 2000 rupees Payment

पीएम किसान योजना: आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये? जानिए सरकार कब जारी कर सकती है 24वीं किस्त

Fri, 11 Sep 2026 10:34 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 11 Sep 2026 10:34 AM IST
सार

PM Kisan Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है।

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PM Kisan 24th Installment: When Will Farmers Get the Next 2000 rupees Payment
किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को अब अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें योजना से जुड़े किसानों को हर किस्त में 2-2 हजार रुपये मिलते हैं।



इसी क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त आनी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 24वीं किस्त किस तारीख को जारी होगी? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment: When Will Farmers Get the Next 2000 rupees Payment
किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

जारी हो चुकी हैं 23 किस्त

  • सरकार ने पीएम किसान योजना की अब तक कुल 23 किस्त जारी कर दी हैं
  • 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी
  • इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था
PM Kisan 24th Installment: When Will Farmers Get the Next 2000 rupees Payment
किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज हो सकती है?

  • अब 23वीं किस्त के बाद किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है
  • योजना के नियम के मुताबिक, पीएम किसान योजना की किस्तें लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर दी जाती हैं
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PM Kisan 24th Installment: When Will Farmers Get the Next 2000 rupees Payment
किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसे में 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंताजर है
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PM Kisan 24th Installment: When Will Farmers Get the Next 2000 rupees Payment
किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

कितने पैसे मिलेंगे 24वीं किस्त में?

  • पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6000 रुपये देने का प्रावधान है
  • इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
  • इसलिए 24वीं किस्त में भी 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को दिए जाएंगे
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