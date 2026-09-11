पीएम किसान योजना: आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये? जानिए सरकार कब जारी कर सकती है 24वीं किस्त

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को अब अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें योजना से जुड़े किसानों को हर किस्त में 2-2 हजार रुपये मिलते हैं।
इसी क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त आनी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 24वीं किस्त किस तारीख को जारी होगी? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त?
- फोटो : Adobe Stock
जारी हो चुकी हैं 23 किस्त
- सरकार ने पीएम किसान योजना की अब तक कुल 23 किस्त जारी कर दी हैं
- 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी
- इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था
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किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त?
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24वीं किस्त किस तारीख को रिलीज हो सकती है?
- अब 23वीं किस्त के बाद किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है
- योजना के नियम के मुताबिक, पीएम किसान योजना की किस्तें लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर दी जाती हैं
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किस तारीख को रिलीज होगी 24वीं किस्त?
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- ऐसे में 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
- इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंताजर है
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कितने पैसे मिलेंगे 24वीं किस्त में?
- पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6000 रुपये देने का प्रावधान है
- इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
- इसलिए 24वीं किस्त में भी 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को दिए जाएंगे