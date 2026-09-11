पीएम किसान योजना: आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये? जानिए सरकार कब जारी कर सकती है 24वीं किस्त

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को अब अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में कुल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें योजना से जुड़े किसानों को हर किस्त में 2-2 हजार रुपये मिलते हैं।





इसी क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त आनी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 24वीं किस्त किस तारीख को जारी होगी? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...