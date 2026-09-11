म्यूचुअल फंड: 2000 रुपये माह जमा करके कितने महीनों में जोड़ सकते हैं एक लाख, जानकर नहीं होगा यकीन

Mutual Fund SIP Return Calculation: छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड बनाना अब हर आम इंसान के लिए बेहद आसान हो गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए एक बार में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।





अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये बचाने की आदत डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए आप बहुत कम समय में 1 लाख रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि जानते हैं कि बिना ब्याज और म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ इसमें कितना समय लगता है।