म्यूचुअल फंड: 2000 रुपये माह जमा करके कितने महीनों में जोड़ सकते हैं एक लाख, जानकर नहीं होगा यकीन

Mutual Fund SIP Return Calculation: छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड बनाना अब हर आम इंसान के लिए बेहद आसान हो गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए एक बार में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये बचाने की आदत डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए आप बहुत कम समय में 1 लाख रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि जानते हैं कि बिना ब्याज और म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ इसमें कितना समय लगता है।
2 of 5
बिना ब्याज के 1 लाख रुपये जोड़ने में कितना समय?
- फोटो : AdobeStock
बिना ब्याज के 1 लाख रुपये जोड़ने में कितना समय?
- अगर आप 2,000 रुपये हर महीने अपने घर की तिजोरी में या बिना ब्याज वाले किसी सादे खाते में जमा करते हैं, तो 1 लाख रुपये पूरे होने में आपको ठीक 50 महीने (यानी 4 साल और 2 महीने) का समय लगेगा।
- इसमें 2,000 गुणा 50 करने पर सिर्फ आपकी जमा की गई मूल राशि (1,00,000 रुपये) ही पूरी होती है, क्योंकि इस पर कोई अतिरिक्त रिटर्न नहीं मिलता।
3 of 5
12% सालाना रिटर्न मिलने पर कितना लगेगा समय?
- फोटो : AdobeStock
12% सालाना रिटर्न मिलने पर कितना लगेगा समय?
- अगर आप यही 2,000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपका 1 लाख रुपये का फंड सिर्फ 41 महीनों यानी लगभग 3.5 साल में ही तैयार हो जाता है।
- यानी चक्रवृद्घि ब्याज की वजह से आपका समय सीधा 9 महीने कम हो जाता है और पैसा तेजी से बढ़ता है।
4 of 5
10% रिटर्न मिलने पर कितना बनेगा फंड?
- फोटो : AdobeStock
10% रिटर्न मिलने पर कितना बनेगा फंड?
- म्यूचुअल फंड में रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगर आपको 12% के बजाय थोड़ा कम यानी 10% का अनुमानित सालाना रिटर्न भी मिलता है, तो भी आपका 1 लाख रुपये का लक्ष्य लगभग 42 से 43 महीनों में आसानी से पूरा हो जाता है।
- साधारण बचत की तुलना में एसआईपी में निवेश करने पर आपका लक्ष्य हमेशा कई महीने पहले ही हासिल हो जाता है।
5 of 5
कंपाउंडिंग का जादू और छोटे निवेश की ताकत
- फोटो : AdobeStock
कंपाउंडिंग का जादू और छोटे निवेश की ताकत
- म्यूचुअल फंड में एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत 'कंपाउंडिंग' यानी ब्याज पर मिलने वाला ब्याज है।
- जितना लंबा और अनुशासित आपका निवेश रहेगा, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा।
- इसलिए तिजोरी या साधारण बैंक खाते में पैसा रखने के बजाय हर महीने 2,000 रुपये की छोटी सी एसआईपी शुरू करके आप कम समय में अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए बड़ा फंड बना सकते हैं।
अस्वीकरण: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और जोखिमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।