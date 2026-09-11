रसोई में इस जगह कभी न रखें ब्रेड, जल्दी सूखने और फफूंद लगने का बढ़ जाता है खतरा

1 of 5 ब्रेड रखते समय कर रहे हैं ये गलती? - फोटो : AI







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घर में नाश्ते के लिए ब्रेड रखना आम बात है। कभी सैंडविच बनाना हो या फिर जल्दी से कुछ खाना हो, ब्रेड काम आ जाती है। लेकिन कई बार पैकेट खोलने के दो-तीन दिन बाद ही ब्रेड सूखी और सख्त लगने लगती है। वहीं कुछ मामलों में ब्रेड पर हरे, सफेद या काले रंग की फफूंद भी दिखाई देने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्रेड को रखा कहां जाए? तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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फ्रिज में रखना सही है या नहीं?

ब्रेड को फ्रिज में रखने से वह फफूंद लगने से कुछ हद तक बच सकती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। फ्रिज का ठंडा तापमान ब्रेड को जल्दी सूखा और सख्त बना सकता है। इसकी वजह से ब्रेड का स्वाद और नरमी कम हो सकती है। अगर मौसम बहुत गर्म और उमस वाला है और घर में ब्रेड जल्दी खराब हो रही है तो उसे फ्रिज में रखना एक विकल्प हो सकता है। ऐसी स्थिति में ब्रेड को अच्छी तरह बंद पैकेट या एयरटाइट डिब्बे में रखना बेहतर रहता है।

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रसोई में कहां रखें ब्रेड?

अगर ब्रेड को जल्दी खत्म करना है, तो इसे कमरे के सामान्य तापमान वाली सूखी और साफ जगह पर रखा जा सकता है। लेकिन इसे गैस चूल्हे, ओवन, खिड़की के पास या ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां सीधी धूप या ज्यादा गर्मी आती हो। ब्रेड को सिंक के पास रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां नमी ज्यादा रहती है। नमी ब्रेड पर फफूंद बढ़ने का खतरा बढ़ा सकती है।

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4 of 5 ब्रेड रखते समय कर रहे हैं ये गलती? - फोटो : Adobe stock

पैकेट खुलने के बाद ये गलती न करें

ब्रेड का पैकेट खोलने के बाद उसे खुला छोड़ देना सही नहीं है। हर बार ब्रेड निकालने के बाद पैकेट को अच्छी तरह बंद कर दें। पैकेट में हवा और नमी का ज्यादा आना-जाना ब्रेड की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। अगर ब्रेड को कई दिनों तक नहीं खाना है तो उसे फ्रीजर में रखना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। जरूरत के हिसाब से स्लाइस निकालकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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