घर में चीजें रखने की ये जगहें दिखती हैं सही, लेकिन धीरे-धीरे सामान कर देती हैं खराब

घर में सामान रखने की जगह कम हो तो हम अक्सर ऐसी जगहों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो खाली दिखती हैं। कभी फ्रिज के ऊपर सामान रख दिया, कभी गैस के पास डिब्बे जमा कर दिए और कभी खिड़की के पास कपड़े या दूसरी चीजें रख दीं। शुरुआत में इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से सामान खराब हो सकता है। घर की कुछ आम जगहें ऐसी हैं जहां सामान रखना सुविधाजनक जरूर लगता है, लेकिन उसके लिए सही नहीं होता। तो आइए जानते हैं।
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आप भी तो नहीं रख रहे यहां सामान?
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फ्रिज के ऊपर सामान रखना
फ्रिज के ऊपर खाली जगह देखकर वहां डिब्बे, ब्रेड, बर्तन या दूसरी चीजें रखना आम बात है। लेकिन फ्रिज से निकलने वाली गर्मी और ऊपर जमा होने वाली धूल की वजह से कुछ सामान जल्दी खराब हो सकता है। खासकर खाने-पीने की चीजों को यहां रखने से बचना चाहिए। फ्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा सामान रखने से उसकी गर्मी बाहर निकलने में भी दिक्कत हो सकती है।
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गैस चूल्हे के बिल्कुल पास डिब्बे
रसोई में जगह बचाने के लिए कई लोग मसाले और तेल के डिब्बे चूल्हे के आसपास रख देते हैं। यहां लगातार गर्मी और भाप पहुंचती रहती है। इससे प्लास्टिक के डिब्बे खराब हो सकते हैं और तेल या मसालों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। चूल्हे के पास ज्वलनशील चीजें रखना भी ठीक नहीं है।
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खिड़की के पास दवाइयां और कॉस्मेटिक
खिड़की के पास रोशनी अच्छी आती है, इसलिए वहां छोटी-मोटी चीजें रखना आसान लगता है। लेकिन सीधी धूप और गर्मी कई दवाइयों और सौंदर्य से जुड़े सामान की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे सामान को आमतौर पर ठंडी, सूखी और धूप से दूर जगह पर रखना बेहतर होता है।
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बाथरूम में तौलिये और कपड़े
बाथरूम में तौलिये रखना सुविधाजनक लगता है, लेकिन वहां नमी ज्यादा रहती है। अगर तौलिया इस्तेमाल के बाद ठीक से सूखे बिना बंद जगह में रखा जाए तो उसमें बदबू आने और फफूंद लगने का खतरा बढ़ सकता है। इस्तेमाल किए हुए तौलिये को पहले अच्छी तरह सुखाना बेहतर है।
सिंक के नीचे सफाई का सामान
सिंक के नीचे खाली जगह को देखकर वहां सफाई के सामान की बोतलें रखना आम है। लेकिन पाइप में हल्का रिसाव होने पर पानी इन चीजों तक पहुंच सकता है। इससे पैकिंग खराब हो सकती है और कुछ सामान फैल भी सकता है। इसलिए यहां सामान रखने से पहले जगह को सूखा रखना और समय-समय पर पाइप की जांच करना जरूरी है।
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