ध्यान दें: नवरात्रि में खरीद रहे हैं दूध, दही और पनीर? घर लाने से पहले इन चीजों को ऐसे करें चेक

नवरात्रि पर कैसे करें असली-नकली दूध, दही और पनीर की पहचान? - फोटो : Amar Ujala AI

नवरात्रि के दिनों में घरों में दूध, दही और पनीर की मांग बढ़ जाती है। व्रत रखने वाले लोग भी इन चीजों का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बाजार में खरीदारी करते समय सिर्फ कीमत या पैकेट देखकर सामान लेना सही नहीं है।





दूध और उससे बनी चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं। इसलिए अगर आप भी इस नवरात्रि दूध, दही, पनीर आदि खरीद रहे हैं। तो आपको कुछ चीजें जरूर चेक करनी चाहिए जिनके बारे में आप आगे जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...