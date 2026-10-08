क्या अब ट्रैफिक पुलिस को मौके पर ही देना होगा जुर्माना? जानें ऑन-द-स्पॉट ऑनलाइन फाइन के नए नियम

अगर आप गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियम टूट जाता है, तो चालान भरने के लिए अब कोर्ट या आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों और राज्य में आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए एक नई ऑन-द-स्पॉट ऑनलाइन फाइन व्यवस्था शुरू की है।





यह नया नियम फिलहाल केवल हिमाचल प्रदेश राज्य में ही लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौके पर ही डिजिटल तरीके से जुर्माना वसूल करेंगे। इससे न सिर्फ लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि अनावश्यक भागदौड़ और अदालती झंझटों से भी बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस नई प्रक्रिया के मुख्य नियम।