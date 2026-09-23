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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Mutual Fund SIP: How Long Will It Take to Reach 5 Lakhs with 5000 Monthly Investment in hindi

म्यूचुअल फंड: हर महीने 5000 रुपये की SIP से कब तक बनेंगे 5 लाख? समझिए दिलचस्प हिसाब

Wed, 23 Sep 2026 11:12 AM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 23 Sep 2026 11:12 AM IST
सार

5000 rupee sip 5 lakh target time: आज के समय में बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर 5 हजार का SIP करते हैं तो 5 लाख की रकम तैयार होने में कितना समय लगेगा। आइए इस लेख में इसी के बारे समझते हैं।

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Mutual Fund SIP: How Long Will It Take to Reach 5 Lakhs with 5000 Monthly Investment in hindi
म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश नियम - फोटो : AI

Mutual Fund Monthly SIP Calculation: फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी छोटे निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय जरिया बन चुका है। हर महीने एक निश्चित राशि बचाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस यानी फंड तैयार हो जाता है।



अगर कोई आम निवेशक हर महीने 5,000 रुपये बचाकर एसआईपी शुरू करता है और उसका लक्ष्य 5 लाख रुपये का फंड जमा करना है, तो उसे यह मुकाम हासिल करने में कितना समय लगेगा? यह मुख्य रूप से बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है। आइए इस लेख में बहुत ही सरल गणित से समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपके इस सपने को कितने समय में पूरा कर सकती है।
Mutual Fund SIP: How Long Will It Take to Reach 5 Lakhs with 5000 Monthly Investment in hindi
म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश नियम - फोटो : AI

12 प्रतिशत औसतन रिटर्न पर लगेगा इतना समय

  • ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होता है ये पूरी तरह बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
  • मगर सामान्यतौर पर लंबे समय के लिए 12-15 % तक का रिटर्न मिल जाता है।
  • अगर आपका म्यूचुअल फंड औसतन 12% का वार्षिक रिटर्न देता है, तो 5,000 रुपये की मासिक एसआईपी से 5 लाख रुपये तक पहुंचने में आपको लगभग 5.5 से 6 साल (करीब 68 महीने) लगेंगे।
  • इस दौरान आपका कुल जमा निवेश 3.40 लाख रुपया होगा, जबकि 1.60 लाख रुपये की कमाई ब्याज के रूप में होगी।
Mutual Fund SIP: How Long Will It Take to Reach 5 Lakhs with 5000 Monthly Investment in hindi
Investment - फोटो : AdobeStock

अगर रिटर्न 15 प्रतिशत मिले तब कितना समय लगेगा?

  • इक्विटी फंड्स में अगर बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहता है और आपको 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो आप यही 5 लाख रुपये का लक्ष्य महज 5 साल (60 महीने) में पूरा कर लेंगे।
  • इस स्थिति में आपकी जेब से कुल 3 लाख रुपये निवेश होंगे और आपको 2 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा मिलेगा।
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Mutual Fund SIP: How Long Will It Take to Reach 5 Lakhs with 5000 Monthly Investment in hindi
Investment - फोटो : AdobeStock

कंपाउंडिंग यानी 'ब्याज पर ब्याज' का असली जादू

  • एसआईपी में सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग का होता है।
  • शुरुआत के वर्षों में पैसों की ग्रोथ धीमी दिखती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, आपके मूलधन के साथ-साथ मिले हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है।
  • यही कारण है कि छोटी रकम भी कुछ वर्षों में तेजी से बड़ा आकार ले लेती है।
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Mutual Fund SIP: How Long Will It Take to Reach 5 Lakhs with 5000 Monthly Investment in hindi
Investment - फोटो : AdobeStock
अनुशासन और धैर्य ही है सफलता की कुंजी
  • मार्केट में उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन स्मार्ट निवेशक वही है जो बाजार की मंदी से घबराकर अपनी एसआईपी बंद न करे।
  • हर महीने बिना रुके अनुशासन के साथ लगातार निवेश करते रहने से ही कम समय में 5 लाख रुपये का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन हो पाता है।

अस्वीकरण: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और जोखिमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
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