म्यूचुअल फंड: हर महीने 5000 रुपये की SIP से कब तक बनेंगे 5 लाख? समझिए दिलचस्प हिसाब

Mutual Fund Monthly SIP Calculation: फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी छोटे निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय जरिया बन चुका है। हर महीने एक निश्चित राशि बचाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस यानी फंड तैयार हो जाता है।





अगर कोई आम निवेशक हर महीने 5,000 रुपये बचाकर एसआईपी शुरू करता है और उसका लक्ष्य 5 लाख रुपये का फंड जमा करना है, तो उसे यह मुकाम हासिल करने में कितना समय लगेगा? यह मुख्य रूप से बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है। आइए इस लेख में बहुत ही सरल गणित से समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपके इस सपने को कितने समय में पूरा कर सकती है।