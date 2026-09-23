आपके नाम का सिम चला रहा है कोई और? हो जाएं सावधान वरना लग सकता है 50 लाख का जुर्माना

Is Someone Else Using SIM Issued In Your Name: आज के डिजिटल दौर में सिम कार्ड का दुरुपयोग बड़े अपराधों और ऑनलाइन फ्रॉड का मुख्य जरिया बन चुका है। इसी खतरे को देखते हुए हाल ही में दूरसंचार विभाग ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। नए दूरसंचार नियमों के तहत फर्जी आईडी से सिम खरीदने या बेचने और मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है।





अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के नाम से फर्जी सिम चल रहा होता है, मगर उन्हें मालूम नहीं होता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहले का किसी रिस्तेदार को सिम दिया होना, या फिर किसी सिम के दुकानदार ने आपकी आईडी पर फर्जी सिम बेच दिया हो आदि। इसलिए सभी लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो खुद चेक करें कि उनके नाम से कितने सिम चल रहे हैं। आइए इस लेक में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।