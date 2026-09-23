फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Train Route Diverted? Know How to Claim Full Refund by Filing TDR Online know in hindi

बदल गया है ट्रेन का रुट? जानें TDR फाइल करके कैसे पा सकते हैं रिफंड

Wed, 23 Sep 2026 12:24 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 23 Sep 2026 12:24 PM IST
सार

IRCTC TDR Filing Rules Online: अक्सर ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से ट्रेनों के रुट डायवर्ट करने पड़ते हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बता दें कि अगर आपकी ट्रेन डायवर्ट होती है, और आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप इसके लिए टीडीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं? आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Train Route Diverted? Know How to Claim Full Refund by Filing TDR Online know in hindi
ट्रेन रूट डायवर्जन रिफंड - फोटो : AI

Train Route Diverted Ticket Refund: भारतीय रेलवे में तकनीकी कारणों, मौसम की खराबी, पटरियों की मरम्मत या सुरक्षा कारणों से कई बार ट्रेनों का मार्ग यानी रूट बदल दिया जाता है। जब ट्रेन अपने तय रास्ते के बजाय किसी दूसरे रूट से चलाई जाती है, तो कई बार यात्री उस नए रूट से यात्रा नहीं करना चाहते या उनका गंतव्य स्टेशन उस नए रास्ते में नहीं आता।



ऐसी स्थिति में यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे के स्पष्ट नियमों के अनुसार, अगर ट्रेन का रूट डायवर्ट हो जाता है और आप यात्रा नहीं करते हैं, तो आपको टिकट का पूरा रिफंड पाने का अधिकार है। इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप पर जाकर टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट ) फाइल करना होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
Train Route Diverted? Know How to Claim Full Refund by Filing TDR Online know in hindi
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

क्या होता है TDR और कब फाइल करना चाहिए?

  • टीडीआर एक आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन है, जिसके जरिए आप रेलवे के सेवा में गड़बड़ी होने पर रेलवे से अपना रिफंड मांगते हैं।
  • जब आपकी ट्रेन का रूट बदल दिया जाए और आप उस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहते, तो आप घर बैठे ऑनलाइन टीडीआर फाइल करके अपने टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।
Train Route Diverted? Know How to Claim Full Refund by Filing TDR Online know in hindi
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

टीडीआर फाइल करने की आसान ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले अपने आईआरसीटीसी एप या वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करें।
  • इसके बाद 'बुक्ड टिकट हिस्ट्री' सेक्शन में जाएं और उस यात्रा को चुनें जिसे रद्द करना चाहते हैं।
  • वहां 'फाइल टीडीआर' का विकल्प दिखाई देगा, वहीं कारण की सूची में से 'Train Diverted and Passenger Not Travelled' को चुनें और रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Train Route Diverted? Know How to Claim Full Refund by Filing TDR Online know in hindi
Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock

टीडीआर फाइल करते समय समय-सीमा का रखें ध्यान

  • रूट डायवर्ट होने की स्थिति में टीडीआर फाइल करने की एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है।
  • ट्रेन के अपने प्रस्थान स्टेशन से रवाना होने या डायवर्जन की सूचना मिलने के 72 घंटे के भीतर ही आपको टीडीआर फाइल करना अनिवार्य है। 
  • तय समय सीमा बीत जाने के बाद आपका रिफंड क्लेम कैंसिल किया जा सकता है।
विज्ञापन
Train Route Diverted? Know How to Claim Full Refund by Filing TDR Online know in hindi
Indian Railways, भारतीय रेलवे - फोटो : Adobe Stock

कितने दिनों में और कैसे मिलेगा आपका पैसा?

  • टीडीआर रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद भारतीय रेलवे आपके दावे की जांच करता है और सत्यापन पूरा होने के बाद रिफंड मंजूर कर देता है।
  • रिफंड का पैसा आमतौर पर 15 से 90 दिनों के भीतर उसी बैंक खाते या वॉलेट में वापस आ जाता है, जिससे आपने टिकट बुक करते समय भुगतान किया था।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed