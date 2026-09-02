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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Is It Safe to Charge Your Phone at a Public Charging Station Know the Risks of Juice Jacking

बैटरी खत्म हुई तो कहीं भी लगा देते हैं फोन? ये आदत पड़ सकती है भारी

Wed, 02 Sep 2026 12:42 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 02 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

Public USB Port: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल या मॉल में लगे Public USB Charging Station से फोन चार्ज करना सुविधाजनक जरूर लगता है, लेकिन अनजान USB पोर्ट या केबल से साइबर सुरक्षा का जोखिम हो सकता है।

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Is It Safe to Charge Your Phone at a Public Charging Station Know the Risks of Juice Jacking
रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करते हैं? - फोटो : AI

सफर के दौरान फोन की बैटरी खत्म होने लगे तो सबसे पहले नजर चार्जिंग पॉइंट पर जाती है। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल या मॉल, आजकल कई जगह पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं। फोन लगाइए और कुछ देर में बैटरी फिर से चलने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर फोन लगाना सुरक्षित है? साइबर सुरक्षा के लिहाज से इसका जवाब है सावधानी जरूरी है। खासतौर पर अनजान Public USB Port या वहां मौजूद किसी केबल का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

Is It Safe to Charge Your Phone at a Public Charging Station Know the Risks of Juice Jacking
mobile laptop charger charging - फोटो : Adobe Stock

 क्या है जूस जैकिंग?
USB पोर्ट की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली देने के लिए नहीं, बल्कि डेटा ट्रांसफर के लिए भी हो सकता है। इसी वजह से किसी छेड़छाड़ किए गए या संदिग्ध USB चार्जिंग पोर्ट से साइबर सुरक्षा का जोखिम पैदा हो सकता है।इस तरह के संभावित खतरे को Juice Jacking कहा जाता है। इसमें समझौता किए गए USB पोर्ट या केबल के जरिए फोन से डेटा चोरी करने या डिवाइस में मालवेयर डालने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने भी अनजान या सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट से बचने की सलाह दी है। हालांकि, हर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खतरनाक हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। फिर भी अनजान USB पोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है।

Is It Safe to Charge Your Phone at a Public Charging Station Know the Risks of Juice Jacking
mobile laptop charger charging - फोटो : Adobe Stock

 बैंकिंग और निजी जानकारी को हो सकता है खतरा
आज फोन में सिर्फ फोटो और कॉन्टैक्ट नहीं होते। यूपीआई ऐप, बैंकिंग ऐप, ईमेल, सोशल मीडिया और कई जरूरी अकाउंट भी मोबाइल से जुड़े होते हैं। ऐसे में फोन की सुरक्षा से समझौता होने पर निजी जानकारी तक पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी अनजान USB Port से फोन कनेक्ट करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।

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mobile charger - फोटो : Adobe stock

सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?
अगर सार्वजनिक जगह पर चार्ज करना जरूरी हो तो USB Port की बजाय सामान्य एसी बिजली के सॉकेट को प्राथमिकता देना बेहतर माना जाता है। अपना चार्जर और अपनी केबल इस्तेमाल करें। साइबर सुरक्षा से जुड़े दिशानिर्देशों में पावर बैंक साथ रखने की भी सलाह दी जाती है। इससे सफर के दौरान किसी अनजान चार्जिंग पोर्ट की जरूरत कम हो सकती है।

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mobile charger charging - फोटो : Adobe Stock

 थोड़ी सी सावधानी है जरूरी
फोन की बैटरी खत्म होना परेशान कर सकता है, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी अज्ञात USB Port या केबल का इस्तेमाल करना जोखिम बढ़ा सकता है। अपना चार्जर, भरोसेमंद केबल और पावर बैंक साथ रखना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है।

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