यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन टिकट में गलत उम्र डाल दी तो क्या जुर्माना लग सकता है? जानें रेलवे का नियम

Indian Railways Ticket Rules: ट्रेन टिकट बुक करते समय यात्री आमतौर पर नाम, उम्र, यात्रा की तारीख और दूसरी जानकारी भरते हैं। कई बार जल्दबाजी में उम्र गलत दर्ज हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर टिकट में उम्र गलत हो गई तो क्या टीटीई यात्री पर जुर्माना लगा सकता है?





दरअसल, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी वजह से ये सवाल काफी चर्चा में है कि क्या ट्रेन टिकट बुक करते समय अगर उम्र गलत दर्ज हो जाए, तो क्या जुर्माना लग सकता है? चलिए जानते हैं इस मामले के बारे में और साथ ही जानेंगे रेलवे के नियम के बारे में। यात्रीगण अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...