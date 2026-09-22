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बेड को बिल्कुल दीवार से सटाकर रखना सही नहीं, जानकर आज ही बदल देंगे ये आदत

Tue, 22 Sep 2026 10:56 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 22 Sep 2026 10:56 AM IST
सार

Bedroom Cleaning: कमरे में जगह बचाने के लिए बेड को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखना आम बात है। लेकिन इस तरह बेड रखने से दीवार और बेड के बीच हवा का आना-जाना कम हो सकता है। खासकर नमी वाले कमरे में इससे दीवार पर सीलन, फफूंद और बदबू जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए बेड और दीवार के बीच थोड़ी जगह रखना बेहतर माना जाता है। 

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Why You Should Not Keep Your Bed Directly Against the Wall
बेड को दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : AI

कमरे में जगह कम हो तो अक्सर लोग बेड को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं। देखने में इससे कमरा थोड़ा व्यवस्थित लगता है और चलने के लिए भी ज्यादा जगह बच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेड और दीवार के बीच बिल्कुल जगह न होने से सफाई और हवा पर भी असर पड़ सकता है? खासकर अगर कमरे में नमी रहती है तो यह आदत परेशानी बढ़ा सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why You Should Not Keep Your Bed Directly Against the Wall
बेड को दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : Adobe

दीवार और बेड के बीच हवा की जगह जरूरी
बेड को दीवार से बिल्कुल चिपकाने पर दोनों के बीच हवा का आना-जाना कम हो जाता है। अगर दीवार पहले से ही ठंडी या नम रहती है तो वहां नमी ज्यादा देर तक बनी रह सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर दीवार पर सीलन या फफूंद दिखाई दे सकती है। फफूंद आने पर कमरे में एक अलग तरह की बासी गंध भी महसूस हो सकती है।हालांकि सिर्फ बेड को दीवार से लगाने से कमरे की हवा खराब नहीं हो जाती। असली परेशानी तब बढ़ती है जब कमरे में पहले से नमी हो, हवा का वेंटिलेशन कम हो या दीवार में सीलन की समस्या हो। ऐसे में बेड को बिल्कुल चिपकाकर रखना उस हिस्से को सूखने में मुश्किल पैदा कर सकता है।

Why You Should Not Keep Your Bed Directly Against the Wall
बेड को दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : Adobe

सफाई करना भी हो जाता है मुश्किल
बेड को दीवार से सटाकर रखने का एक बड़ा नुकसान सफाई के समय सामने आता है। बेड और दीवार के बीच जगह नहीं होने पर वहां जमा धूल और गंदगी आसानी से साफ नहीं हो पाती। कई बार इसी हिस्से में छोटे-छोटे कीड़े, जाले या धूल की परत जमा होती रहती है। अगर बेड के पीछे की दीवार पर कभी नमी आ जाए तो उसका पता भी जल्दी नहीं चलता। बेड हटाने के बाद ही दीवार की स्थिति सामने आती है। इसलिए समय-समय पर बेड को थोड़ा आगे करके पीछे की जगह की सफाई और जांच कर लेना चाहिए।

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बेड को दीवार से चिपकाकर रखते हैं? - फोटो : Adobe

कितना गैप रखना सही?
बेड और दीवार के बीच बहुत ज्यादा जगह छोड़ना जरूरी नहीं है। इतना अंतर जरूर रखें कि झाड़ू, सफाई का कपड़ा या वैक्यूम क्लीनर आसानी से पीछे तक पहुंच सके। इससे दीवार और बेड दोनों के आसपास सफाई रखना आसान होगा। अगर आपके कमरे की दीवार में पहले से सीलन रहती है तो बेड को उससे बिल्कुल सटाकर रखने से बचें। कमरे में खिड़की या और वेंटिलेशन की सुविधा है तो उसे समय-समय पर खोलना भी मददगार हो सकता है। इससे कमरे की बंद हवा बाहर निकलती है और ताजी हवा अंदर आती है। इसलिए सिर्फ जगह बचाने के लिए बेड को दीवार से पूरी तरह चिपकाकर रखना जरूरी नहीं है। थोड़ी सी जगह छोड़ने से सफाई आसान रहती है और नमी वाली दीवार की समस्या पर भी नजर बनी रहती है।

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