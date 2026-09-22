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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   October 2026 Bank Holidays: Check the Complete List of Bank Holidays Next Month

बैंकों का अवकाश: अक्तूबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें अगले महीने की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Tue, 22 Sep 2026 11:13 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:13 AM IST
सार

October 2026 Bank Holidays: अक्तूबर 2026 में गांधी जयंती समेत कई तरह की छुट्टियां हैं जिनकी वजह से अलग-अलग शहरों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। आप यहां अक्तूबर महीने में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं।

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October 2026 Bank Holidays: Check the Complete List of Bank Holidays Next Month
अक्तूबर में कब-कब बैंकों की छुट्टियां? - फोटो : Amar Ujala AI

Ocotober Bank Holidays: अक्तूबर का महीना त्योहारों से भरा रहने वाला है। इस दौरान कई राज्यों में बैंक शाखाएं अलग-अलग तारीखों पर बंद भी रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है, तो छुट्टियों की लिस्ट पहले देख लेना फायदेमंद रहेगा।



अक्तूबर 2026 में कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी। जबकि, कई छुट्टियां केवल कुछ राज्यों में ही रहेंगी। इसलिए आप यहां जान सकते हैं अगले महीने यानी अक्तूबर महीने में बैंक कब-कब बंद रहेंगे और कब-कब खुलेंगे। आप आगे अक्तूबर की बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
October 2026 Bank Holidays: Check the Complete List of Bank Holidays Next Month
अक्तूबर में कब-कब बैंकों की छुट्टियां? - फोटो : Adobe Stock

कब-कब कहां बैंक बंद रहेंगे?

2 अक्तूबर 2026 को शुक्रवार के दिन महात्मा गांधी जयंती है
इस दिन देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी

10 अक्तूबर को महीने का दूसरा शनिवार है
इसलिए इस दिन देश भर के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी

October 2026 Bank Holidays: Check the Complete List of Bank Holidays Next Month
अक्तूबर में कब-कब बैंकों की छुट्टियां? - फोटो : Adobe Stock
  • 11 अक्तूबर को रविवार होने के कारण देश भर के बैंकों का अवकाश रहेगा
  • 17 अक्तूबर को कुछ राज्यों में महा सप्तमी के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे
  • 18 अक्तूबर को रविवार का अवकाश रहेगा जिसकी वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे
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October 2026 Bank Holidays: Check the Complete List of Bank Holidays Next Month
अक्तूबर में कब-कब बैंकों की छुट्टियां? - फोटो : Adobe Stock
  • 19 अक्तूबर को महा अष्टमी/महा नवमी के कारण कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी
  • 20 अक्तूबर को विजयादशमी है जिसके कारण गंगटोक और इंफाल को छोड़कर बाकी सभी जगह बैंकों का अवकाश रहेगा
  • 21 अक्तूबर को भी कुछ राज्यों में विजयादशमी/दुर्गा पूजा से जुड़ी छुट्टी रहेगी जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे
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October 2026 Bank Holidays: Check the Complete List of Bank Holidays Next Month
अक्तूबर में कब-कब बैंकों की छुट्टियां? - फोटो : Adobe Stock

24 अक्तूबर को महीने का चौथा शनिवार है
इसलिए इस दिन देश भर के बैंकों का अवकाश रहेगाा

25 अक्तूबर को रविवार होने से बैंक शाखाएं बंद रहेंगे

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