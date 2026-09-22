बैंकों का अवकाश: अक्तूबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें अगले महीने की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Ocotober Bank Holidays: अक्तूबर का महीना त्योहारों से भरा रहने वाला है। इस दौरान कई राज्यों में बैंक शाखाएं अलग-अलग तारीखों पर बंद भी रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है, तो छुट्टियों की लिस्ट पहले देख लेना फायदेमंद रहेगा।





अक्तूबर 2026 में कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी। जबकि, कई छुट्टियां केवल कुछ राज्यों में ही रहेंगी। इसलिए आप यहां जान सकते हैं अगले महीने यानी अक्तूबर महीने में बैंक कब-कब बंद रहेंगे और कब-कब खुलेंगे। आप आगे अक्तूबर की बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...