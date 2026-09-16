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एसी चलाते हैं लेकिन फिल्टर नहीं करते साफ? बढ़ सकता है बिजली का खर्च

Wed, 16 Sep 2026 09:43 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 16 Sep 2026 09:43 AM IST
सार

Clean Your AC Filter: एसी लगातार चल रहा है तो उसका फिल्टर जल्दी गंदा हो सकता है। धूल से भरा फिल्टर हवा का रास्ता रोकता है, जिससे एसी को कमरे को ठंडा करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए फिल्टर को समय-समय पर साफ करना जरूरी है।
 

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एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : AI

एसी के फिल्टर को साफ करने के लिए हर घर में एक ही समय तय नहीं किया जा सकता। अगर एसी रोज कई घंटे चल रहा है और कमरे में धूल ज्यादा आती है तो फिल्टर जल्दी गंदा होगा। ऐसे में करीब दो से चार हफ्ते में एक बार फिल्टर चेक करना अच्छा रहता है। अगर घर में धूल कम आती है और एसी का इस्तेमाल भी कम होता है तो सफाई के बीच का समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सबसे आसान तरीका यही है कि फिल्टर निकालकर खुद देख लें। अगर उस पर धूल की मोटी परत नजर आ रही है तो सफाई का समय आ गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : एआई जनरेटेड

गंदा फिल्टर बिजली की खपत क्यों बढ़ा सकता है?
एसी का फिल्टर कमरे की हवा में मौजूद धूल और दूसरे कणों को रोकने में मदद करता है। समय के साथ फिल्टर पर धूल जमा होती रहती है। बहुत ज्यादा गंदा फिल्टर हवा के फ्लो को कम कर सकता है।

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एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : एआई जनरेटेड

सफाई न करने से पड़ सकता है एसी की कूलिंग पर फर्क
जब हवा का रास्ता ठीक नहीं रहता तो एसी को कमरे को ठंडा करने में ज्यादा समय लग सकता है। इससे एसी ज्यादा देर तक चलता रह सकता है और बिजली की खपत बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गंदे फिल्टर से बिजली का बिल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सफाई न करने से एसी की कूलिंग और उसकी एफिशिएंसी प्रभावित हो सकती है।

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एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : AI Generated

 फिल्टर साफ करने का आसान तरीका
सबसे पहले एसी बंद करके बिजली की सप्लाई भी बंद कर दें। इसके बाद एसी के निर्देशों के मुताबिक फिल्टर निकालें। फिल्टर पर जमा धूल को पहले हल्के हाथ से हटाएं। अगर फिल्टर धोने लायक है तो साफ पानी से धोकर उसे पूरी तरह सूखने दें। गीला फिल्टर वापस एसी में लगाने की गलती न करें। पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे वापस लगाएं। फिल्टर को साफ करने के लिए बहुत तेज केमिकल या हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने से भी बचें, क्योंकि इससे फिल्टर खराब हो सकता है।

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एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : एआई जनरेटेड

इन संकेतों को नजरअंदाज न करें
अगर एसी पहले के मुकाबले कम ठंडा कर रहा है, हवा का फ्लो कमजोर लग रहा है या एसी के अंदर से धूल जैसी गंध आ रही है तो फिल्टर चेक कर लें। सिर्फ फिल्टर साफ करने से हर समस्या ठीक हो, यह जरूरी नहीं है। अगर सफाई के बाद भी कूलिंग ठीक नहीं होती तो एसी की सर्विस की जरूरत हो सकती है। इसलिए एसी को ठीक से चलाने के लिए सिर्फ तापमान की सेटिंग पर ध्यान देना काफी नहीं है। फिल्टर की समय-समय पर सफाई भी उतनी ही जरूरी है।

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