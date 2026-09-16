एसी चलाते हैं लेकिन फिल्टर नहीं करते साफ? बढ़ सकता है बिजली का खर्च

1 of 5 एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : AI







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एसी के फिल्टर को साफ करने के लिए हर घर में एक ही समय तय नहीं किया जा सकता। अगर एसी रोज कई घंटे चल रहा है और कमरे में धूल ज्यादा आती है तो फिल्टर जल्दी गंदा होगा। ऐसे में करीब दो से चार हफ्ते में एक बार फिल्टर चेक करना अच्छा रहता है। अगर घर में धूल कम आती है और एसी का इस्तेमाल भी कम होता है तो सफाई के बीच का समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सबसे आसान तरीका यही है कि फिल्टर निकालकर खुद देख लें। अगर उस पर धूल की मोटी परत नजर आ रही है तो सफाई का समय आ गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : एआई जनरेटेड

गंदा फिल्टर बिजली की खपत क्यों बढ़ा सकता है?

एसी का फिल्टर कमरे की हवा में मौजूद धूल और दूसरे कणों को रोकने में मदद करता है। समय के साथ फिल्टर पर धूल जमा होती रहती है। बहुत ज्यादा गंदा फिल्टर हवा के फ्लो को कम कर सकता है।

3 of 5 एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : एआई जनरेटेड

सफाई न करने से पड़ सकता है एसी की कूलिंग पर फर्क

जब हवा का रास्ता ठीक नहीं रहता तो एसी को कमरे को ठंडा करने में ज्यादा समय लग सकता है। इससे एसी ज्यादा देर तक चलता रह सकता है और बिजली की खपत बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गंदे फिल्टर से बिजली का बिल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सफाई न करने से एसी की कूलिंग और उसकी एफिशिएंसी प्रभावित हो सकती है।

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4 of 5 एसी का फिल्टर कितने दिन में साफ करना चाहिए? - फोटो : AI Generated

फिल्टर साफ करने का आसान तरीका

सबसे पहले एसी बंद करके बिजली की सप्लाई भी बंद कर दें। इसके बाद एसी के निर्देशों के मुताबिक फिल्टर निकालें। फिल्टर पर जमा धूल को पहले हल्के हाथ से हटाएं। अगर फिल्टर धोने लायक है तो साफ पानी से धोकर उसे पूरी तरह सूखने दें। गीला फिल्टर वापस एसी में लगाने की गलती न करें। पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे वापस लगाएं। फिल्टर को साफ करने के लिए बहुत तेज केमिकल या हार्ड ब्रश इस्तेमाल करने से भी बचें, क्योंकि इससे फिल्टर खराब हो सकता है।

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