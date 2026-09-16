पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब आएगी?: आपको मिलेंगे 2000 रुपये या नहीं, किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार है। अब तक योजना से जुड़े किसानों को 23 किस्त का लाभ मिल चुका है।





पर अब सवाल ये है कि आखिर 24वी किस्त कब आएगी और क्या आपको इस किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं? इसके लिए योजना से जुड़े किसान अपना स्टेटस चेक कर ये जान सकते हैं कि आपको किस्त मिल सकती है या नहीं? चलिए जानते हैं इस बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...