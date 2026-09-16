अलर्ट: मिक्सर चलाते समय क्यों आती है जलने की गंध? मोटर खराब होने से पहले पहचानें ये 4 संकेत

मिक्सर खराब होने से पहले क्या संकेत मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली मिक्सर अचानक जलने जैसी गंध देने लगे तो ज्यादातर लोग इसे मोटर खराब होने का संकेत मान लेते हैं। हालांकि, हर बार ऐसा नहीं होता।





दरअसल, कई बार मिक्सर पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ने के कारण मोटर गर्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए जलने जैसी गंध महसूस हो सकती है। ऐसे में आप यहां वो चार संकेत जान सकते हैं जो आपको इशारा दे सकते हैं कि मोटर खराब हो गई है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...