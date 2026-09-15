क्या कूलर या मिक्सर के प्लास्टिक बॉडी पर करेंट आ सकता है? यहां समझें

Can Plastic Body Appliances Give Electric Shock: विज्ञान की किताबों के अनुसार प्लास्टिक बिजली का कुचालक (नॉन-कंडक्टर) होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि प्लास्टिक बॉडी वाले उपकरणों से कभी करंट नहीं लग सकता। लेकिन जब डेली यूज के सामान जैसे कूलर, मिक्सर या गीजर बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो कई बार उसमें भी करंट आ सकता है।
जमीनी हकीकत यही है कि आए दिन ऐसी दर्दनाक दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां प्लास्टिक बॉडी के उपकरणों में करंट आ जाता है। ये समझना जरूरी है कि सिर्फ प्लास्टिक में करंट नहीं दौड़ता है, बल्कि अंदरूनी खराबी, पानी की नमी या धूल-मिट्टी के जमा होने से करंट बाहरी हिस्से तक पहुंच जाता है। आइए इस लेख में यही समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचें।
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पानी और नमी के कारण करंट फैलने का खतरा
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पानी और नमी के कारण करंट फैलने का खतरा
- प्लास्टिक बॉडी में करंट आने की सबसे बड़ी वजह पानी, नमी और गंदगी होती है।
- कूलर या मिक्सर के अंदर लगे मोटर के तार ढीले होने पर वे प्लास्टिक की अंदरूनी दीवार से छूने लगते हैं।
- जब कूलर में पानी भरा जाता है या मिक्सर में गीली चीजें पिसती हैं, तो पानी के जरिए यह करंट बाहरी प्लास्टिक बॉडी और स्विच तक आसानी से फैल जाता है।
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खराब अर्थिंग और डैमेज वायर की लापरवाही
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खराब अर्थिंग और डैमेज वायर की लापरवाही
- अगर आपके घर में अर्थिंग सही नहीं है या उपकरण का प्लग ढीला है, तो लीकेज करंट बाहर नहीं निकल पाता।
- कई बार चूहे अंदर के तारों को कुतर देते हैं या ज्यादा पुराना होने पर तारों का प्लास्टिक इंसुलेशन कट जाता है।
- ऐसे में खुला हुआ नंगा तार जब प्लास्टिक बॉडी के संपर्क में बनी नमी से जुड़ता है, तो करंट बाहर आ जाता है।
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गीले हाथों से छूने और लोकल वायरिंग की गलती
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गीले हाथों से छूने और लोकल वायरिंग की गलती
- कई लोग गीले पैरों या नंगे पांव फर्श पर खड़े होकर कूलर में पानी डालते हैं या मिक्सर का स्विच चालू करते हैं।
- अगर उपकरण में जरा सा भी लीकेज करंट मौजूद है, तो पानी और गीले हाथ बिजली के लिए कंडक्टर का काम करते हैं।
- इसके अलावा बिना थ्री-पिन प्लग के सीधे सॉकेट में तार घुसाने से भी करंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
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सुरक्षा के लिए इन आसान बातों का रखें ध्यान
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सुरक्षा के लिए इन आसान बातों का रखें ध्यान
- प्लास्टिक बॉडी वाले किसी भी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल करते समय हमेशा पैरों में रबर की चप्पल पहनें।
- कूलर में पानी भरते समय उसका प्लग सॉकेट से बाहर निकाल दें और मिक्सर को हमेशा सूखे कपड़े से ही साफ करें।
- अगर उपकरण को छूने पर हल्की सनसनाहट या झनझनाहट महसूस हो, तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें, तुरंत किसी कुशल इलेक्ट्रिशियन से उसकी वायरिंग और अर्थिंग की जांच कराएं।