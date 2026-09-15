क्या कूलर या मिक्सर के प्लास्टिक बॉडी पर करेंट आ सकता है? यहां समझें

Can Plastic Body Appliances Give Electric Shock: विज्ञान की किताबों के अनुसार प्लास्टिक बिजली का कुचालक (नॉन-कंडक्टर) होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि प्लास्टिक बॉडी वाले उपकरणों से कभी करंट नहीं लग सकता। लेकिन जब डेली यूज के सामान जैसे कूलर, मिक्सर या गीजर बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो कई बार उसमें भी करंट आ सकता है।





जमीनी हकीकत यही है कि आए दिन ऐसी दर्दनाक दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां प्लास्टिक बॉडी के उपकरणों में करंट आ जाता है। ये समझना जरूरी है कि सिर्फ प्लास्टिक में करंट नहीं दौड़ता है, बल्कि अंदरूनी खराबी, पानी की नमी या धूल-मिट्टी के जमा होने से करंट बाहरी हिस्से तक पहुंच जाता है। आइए इस लेख में यही समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचें।