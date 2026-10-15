पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं आप? यहां जानें लिमिट और नियम

PF Withdrawal Rules In Hindi: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने PF के लिए योगदान कटता है। इसमें कर्मचारी के साथ नियोक्ता यानी कंपनी का भी योगदान शामिल होता है। वहीं, पीएफ खाते में जमा पैसे पर सालाना ब्याज भी मिलता है।





दूसरी तरफ आजकल पीएफ के पैसों को निकालना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि सबकुछ ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने पीएफ खाते से कितने पैसे निकाल सकते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...