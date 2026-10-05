दिल्ली की सड़कों पर अब एआई की नजर, ये गलती की तो तुरंत पकड़े जाएंगे

1 of 5 दिल्ली का ट्रैफिक अब संभालेगा एआई - फोटो : एआई







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दिल्ली की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर रहेगी। केंद्र की कैबिनेट कमेटी ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईटीएमएस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसे दिल्ली पुलिस लागू करेगी। इसे करीब 24 महीने में तीन चरणों में लागू करने की योजना है। सिस्टम शुरू होने के बाद अगले पांच साल तक इसके संचालन और रखरखाव का काम भी किया जाएगा। इसका मकसद तकनीक की मदद से दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभालना और लोगों के सफर को आसान बनाना है। तो आइए खबर में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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नियम तोड़े तो कैमरे पकड़ेंगे

आईटीएमएस में एआई और आधुनिक कैमरों की मदद से सड़क पर होने वाले कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान की जाएगी। रेड लाइट जंप करना, स्टॉप लाइन पार करना, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, गलत दिशा या लेन में वाहन चलाना जैसी गलतियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने, गलत जगह पार्किंग करने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसे मामलों को भी पकड़ा जा सकेगा।

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ट्रैफिक देखकर बदलेंगे सिग्नल

आईटीएमएस में एडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जाएगा। यह सड़क पर मौजूद ट्रैफिक की स्थिति देखकर सिग्नल के समय को एडजस्ट करने में मदद करेगा। जिस रास्ते पर ज्यादा वाहन होंगे, वहां ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल टाइमिंग बदली जा सकेगी।

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जाम और रास्ते की जानकारी पहले मिलेगी

सड़कों पर वेरिएबल मैसेज साइन यानी वीएमएस बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाए जाएंगे। इनके जरिए लोगों को जाम, रूट डायवर्जन, पार्किंग और सड़क की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी नेविगेशन सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म के साथ भी साझा की जा सकती है। इससे वाहन चालक ट्रैफिक की स्थिति देखकर अपना रास्ता बदल सकेंगे।

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